Deutscher Solarpreis für Werder Bremen

Stuart Franklin, getty

Das Bremer Weserstadion ist ausgezeichnet worden

Werder Bremen wird mit dem "Deutschen Solarpreis" für das Weserstadion ausgezeichnet. Der Fußball-Bundesligist erhält die Auszeichnung in der Kategorie "Solare Architektur und Stadtentwicklung".

Besonders gelobt wurde "die effiziente und ästhetisch anspruchsvolle Integration einer Photovoltaik-Anlage in den Baukörper des Stadions".

Im Gegensatz zu herkömmlichen Anlagen seien die Solarmodule beim Weserstadion nicht einfach auf das Stadiondach montiert worden, sondern als "architektonisches Highlight in Fassade und Dach des Stadions integriert", heißt es in der Pressemitteilung zur Vergabe des Preises, der von Eurosolar e.V. in Kooperation mit der EnergieAgentur NRW vergeben wird.