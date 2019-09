Nagelsmann warnt: S04 "extrem verbessert"

Maja Hitij, getty

Hat Respekt vor Schalke 04: RB-Coach Julian Nagelsmann

Trainer Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist vom sportlichen Aufschwung des kommenden Gegners FC Schalke 04 beeindruckt.

"Schalke hat sich in den athletischen Werten extrem verbessert. Man merkt, dass sehr viel gearbeitet wird. Das Team ist bei gegnerischem Ballbesitz sehr aktiv. Sie haben ein sehr mutiges Durchdecken nach vorne", so Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Knappen.

"Sie haben einen klaren Plan, einen attraktiven und erfolgreichen Spielstil. Man sieht die Fortschritte", sagte Nagelsmann weiter. Er hoffe allerdings, "dass Schalke am Samstag nicht sein bestes Spiel abliefern wird", erlaubte sich der 32-Jährige einen Seitenhieb.

Ein Sonderlob verteilte Nagelsmann an Marcelo Saracchi, der gegen Werder Bremen am vergangenen Spieltag sein erstes Tor in der Bundesliga erzielte. "Marcelo Saracchi spielt von der Seele weg und verteidigt aggressiv nach vorne. Sein erstes Bundesligator hat uns alle gefreut. Manchmal ist Chello ein bisschen zu wild. Im taktischen Bereich ist noch viel zu tun. Aber er macht große Schritte in die richtige Richtung."

RB Leipzig ohne Halstenberg gegen den FC Schalke 04?

Der ungeschlagene Tabellenführer Leipzig empfängt den Fünften Schalke am Samstag (15:30 Uhr).

Im dem Top-Spiel muss Leipzig vermutlich erneut auf Nationalspieler Marcel Halstenberg verzichten. Der Verteidiger stieg zwar nach seinen Hüftproblemen am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining ein, wird jedoch gegen Schalke wohl geschont.

"Er hat längere Zeit gefehlt und ich kann noch nicht vorhersagen, ob es sinnvoll ist, ihn einzusetzen", sagte Nagelsmann.

Definitiv fehlen werden Konrad Laimer (Gelb-Rote Karte) sowie die verletzten Kevin Kampl, Patrik Schick, Tyler Adams und Hannes Wolf.