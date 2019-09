Aue trauert um Fan: "Derbysieg rückt in den Hintergrund"

Martin Rose, getty

Die Auer trauern um einen Fan

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue trauert um einen Fan, der am Rande des Derbys am Sonntag gegen Dynamo Dresden (4:1) ums Leben gekommen ist. "Wir sind voller Trauer und wünschen der Familie Kraft", teilte der Verein via Twitter mit.

Der Vorfall ereignete sich am Ende des Spiels, als der 49 Jahre alte Mann im Stadion zusammengebrochen war und zunächst reanimiert wurde. Im Krankenhaus verstarb der Anhänger der Sachsen, die ihren überzeugenden Auftritt gegen den Rivalen im Anschluss nicht so hoch hängen wollten. "Unser starker Derbysieg rückt jetzt in den Hintergrund", teilten die Veilchen mit.

Aues Trainer Dirk Schuster hatte vor Bekanntwerden des Trauerfalls von einem glücklichen Sieg gesprochen. "Ich bin sehr froh, dass wir sehr viele Leute, die sich mit Erzgebirge Aue identifizieren, glücklich machen konnten", meinte der frühere Darmstädter Coach.

Durch den Erfolg kletterten die Auer auf den vierten Tabellenplatz und bestätigten den Aufwärtstrend. Auch durch die Verpflichtung von Schuster, der gebürtig aus Sachsen stammt, ist eine neue Euphorie im Erzgebirge entstanden. Schuster kam Ende August zu den Veilchen, seitdem gab es in in vier Spielen sieben Punkte.