Lucas Hernández will FC Bayern "stolz" machen

Sebastian Widmann, getty

Der FC Bayern zahlte 80 Millionen Euro für Lucas Hernández

Fußball-Weltmeister Lucas Hernández vom deutschen Meister FC Bayern München hält die Entwicklung der Ablösesummen für fragwürdig.

Der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte sagte in einem Interview mit "Spox" und "DAZN": "Die Ablösesummen sind zuletzt immer übertriebener geworden. Man zahlt unglaubliche Summen."

Die Bayern hatten vor Saisonbeginn 80 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler bezahlt. "Es macht mich stolz, dass ein Verein eine solch hohe Summe für mich zahlt. Es ist aber nicht nur Stolz, sondern auch eine Verantwortung."

Durch "all das Vertrauen", das der FC Bayern in seinen Neuzugang gelegt hat, liege es nun am Verteidiger, "dies auf dem Platz zurückzuzahlen" und das "Maximum zu geben". Eines Tages solle der Verein "ebenfalls stolz sein, dass sie dieses Geld für mich ausgegeben haben", so Hernández weiter.

Lucas Hernández gab zudem auch familiäre Dinge preis. So sei eines Tages sein Vater plötzlich weggewesen. "Wir hörten nie wieder von ihm", sagte der 23-Jährige, "ich weiß nicht, wo er ist, was er macht, ob er noch lebt oder nicht." Hernández, selbst mittlerweile Vater, wolle für seinen Sohn "immer da" sein.