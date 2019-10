Messi und Dembélé gegen Inter im Kader

FIRO/FIRO/SID/

FC Barcelona: Dembélé und Messi können spielen

Weltfußballer Lionel Messi und der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé stehen dem spanischen Meister FC Barcelona im Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand am Mittwoch wieder zur Verfügung.

Beide nahmen am Abschlusstraining teil und gehören dem 20-köpfigen Aufgebot der Katalanen an. Das teilte der Klub am Abend mit.

Beim 2:0-Sieg am vergangenen Samstag beim FC Getafe hatte Messi wegen einer Adduktorenverletzung ebenso gefehlt wie Dembélé wegen muskulärer Probleme.