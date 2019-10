Rund 3.000 Salzburg-Fans an der Anfield Road

APA

Salzburger Fans freuen sich auf die Anfield Road

Mit insgesamt fünf Flugzeugen reisen die Fans von Red Bull Salzburg zum Champions-League-Auswärtsspiel nach Liverpool. Rund 3.000 Anhänger werden dem österreichischen Serienmeister am Mittwochabend an der Anfield Road die Daumen drücken.

"You'll never fly alone": Bei nass-trübem Wetter haben Mittwochfrüh in Salzburg und Linz vier mit Fans des österreichischen Fußballmeisters Red Bull Salzburg besetzte Charter-Flugzeuge nach England abgehoben. Ein erster Fanflieger und die Mannschaft selbst waren bereits Dienstag nach Liverpool gestartet. Die Vorfreude auf das Spiel an der Anfield Road war bei den Anhängern auf beiden Flughäfen enorm.

>> Liveticker: Liverpool FC gegen Red Bull Salzburg

Am Salzburger Flughafen nahmen zahlreichen Fans das Abenteuer Champions League in Tracht in Angriff. Dazu kamen Fahnen, Schals und Trikots in den Vereinsfarben. Insgesamt werden in England rund 3.000 Red-Bull-Salzburg-Anhänger dabei sein, so viele wie noch nie in der Europacuphistorie des Vereins.

Diashow: Liverpools ehrwürdige Heimstätte an der Anfield Road

apa