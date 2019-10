BVB vor historischer Bestmarke im DFB-Pokal

Dean Mouhtaropoulos, getty

BVB-Fans sorgen wohl für neuen Rekord im DFB-Pokal

Am Mittwoch tritt Borussia Dortmund in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach an. Schauplatz des Duells: der Dortmunder Signal Iduna Park. Dem BVB winkt dabei ein neuer Rekord.

Bisher wurden für das Aufeinandertreffen der beiden Erstligisten 79.000 Tickets verkauft. Damit ist der Zuschauerrekord für eine zweite Pokalrunde in greifbarer Nähe.

Die aktuelle Bestmarke stellten die Schwarz-Gelben selbst auf. Am 26. Oktober 2016 pilgerten 79.037 Fans zum Zweitrundenspiel gegen Union Berlin in die Dortmunder Arena.

Dementsprechend sei es "sehr wahrscheinlich, dass wir einen neuen Pokalrekord aufstellen", ließ der BVB vor der Partie gegen Gladbach am Mittwoch wissen. Maximal 81.365 Tickets könnten verkauft werden.

Auch die Allzeit-Bestmarke im Pokal hält der BVB. Im Achtelfinale gegen Werder Bremen am 5. Februar 2019 war der Signal Iduna Park mit 81.365 Zuschauern ausverkauft.