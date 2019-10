Hecking macht Pollersbeck Hoffnung für die Zukunft

Cathrin Mueller, getty

Zuletzt nur noch dritte Wahl beim HSV: Julian Pollersbeck

Julian Pollersbeck galt lange als hoffnungsvolles Torwart-Talent, war zuletzt aber nicht mal mehr Teil der ersten Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV.

Für das DFB-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart berief ihn Trainer Dieter Hecking zumindest wieder in den Profikader. Ein Fingerzeig für die Zukunft?

"Das war gestern für mich ein Zeichen an ihn, dass wir das gesehen haben", sagte Hecking gegenüber "Sky". "Wie wir das am Wochenende machen, werden wir dann sehen."

Im Sommer hatte Pollersbeck den Kampf um den Platz im HSV-Tor gegen Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel verloren. Seit dem kam er lediglich zu drei Einsätzen in der Regionalliga.

Hecking nahm den 25-jährigen Schlussmann nun in die Pflicht: "Es ist erstmal gut, dass Julian verstanden hat, um was es für ihn in seiner Karriere jetzt geht. Nämlich zu arbeiten, Gas zu geben."

Pollersbeck war 2017 noch U21-Europameister geworden, wurde als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet. Dann geriet seine Karriere merklich ins Stocken. Vorläufiger Tiefpunkt: die Degradierung vor der aktuellen Saison zur Nummer drei.

Da Pollersbeck einer der Top-Verdiener bei den Rothosen ist, wurde im Sommer immer wieder über einen Wechsel spekuliert. Unter anderem Red Bull Salzburg und der FC Porto sollen Interesse gehabt haben. Der Vertrag des Altöttingers beim HSV läuft noch bis 2021.