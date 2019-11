FC Bayern testet drei US-Talente und Ex-VfB-Profi

Ronald Martinez, getty

Edwin Cerrillo (l.) trainiert derzeit beim FC Bayern

Bei der Testspielniederlage gegen den FC Augsburg (1:4) hat die U23 des FC Bayern München gleich vier Gastspieler getestet.

Dabei handelt es sich um das US-Trio Edwin Cerrillo (19), Bryan Reynolds (18) und Thomas Roberts (18) vom MLS-Klub FC Dallas sowie Georg Niedermeier, der in der Bundesliga schon für den VfB Stuttgart und den SC Freiburg spielte.

Die Gastspieler Edwin Carrillo, Thomas Roberts, Bryan Reynolds (alle @FCDallas) und Georg Niedermeier verstärken den Kader der #FCBAmateure gegen den @FCAugsburg. #BayernAmateure #FCBayernCampus — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) 14. November 2019

Cerrillo, Reynolds und Roberts weilen derzeit für ein zweiwöchiges Trainingslager in München. Eine Kooperation mit dem FC Dallas macht diesen Austausch möglich.

Niedermeier spielte zuletzt in Australien bei Melbourne Victory. Seit dem Sommer ist der 33-Jährige vereinslos. Der Verteidiger spielte bereits von 2003 bis 2009 für die Amateure des FC Bayern und stammt aus der Jugend des Rekordmeisters. Bei den Profis konnte er sich aber nicht durchsetzen.

Die Treffer beim Sieg des FCA erzielten Julian Schieber per Foulelfmeter (25.), Mads Pedersen (31.) und Noah Sarenren Bazee per Doppelpack (34./38.) allesamt in der ersten Hälfte. Derrick Köhn (61.) traf für die Münchner.