Provokantes T-Shirt: Gladbach hat Rechnung offen

Christof Koepsel, getty

Borussia Mönchengladbach will gegen den Wolfsberger AC in der Europa League jubeln

Borussia Mönchengladbach kann beim Wolfsberger AC schon die K.o.-Runde klar machen. Motivation ist aber auch das peinliche 0:4 im Hinspiel.

Das T-Shirt gibt es noch immer zu kaufen, für 19,90 Euro im Fanshop des Wolfsberger AC. "Deutschebundesliga-Spitzenreiterbesieger" ist darauf zu lesen, gedruckt wurde es nach dem denkwürdigen 4:0-Sieg der No-Name-Truppe bei Borussia Mönchengladbach im September.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl wurmt diese Europa-League-Pleite bis heute. "Das T-Shirt sollte Motivation genug sein. Mir als Spieler würde das helfen", sagt Eberl vor dem Wiedersehen am Donnerstag in Graz.

Zwar hat Gladbach längst auch in Europa in die Spur gefunden und kann in Österreich sogar schon das Ticket für die K.o.-Runde lösen. Doch das Hinspiel spukt noch durch die Köpfe - und damit auch jenes schwarze T-Shirt.

"Sowas will kein Spieler sehen oder lesen. Für mich ist es auf jeden Fall eine Motivation, um zu sagen, dass sich sowas nicht wiederholen darf", sagte Mittelfeldspieler Jonas Hofmann der Rheinischen Post.

Extrem offene Euro-League-Gruppe

Motivation dürfte auch die äußert enge Lage in der Gruppe J sein, aktuell liegt Gladbach mit fünf Punkten auf Rang zwei. Sollte das Team von Trainer Marco Rose in Österreich gewinnen und Istanbul Basaksehir gleichzeitig AS Rom schlagen, überwintern die Fohlen sicher in Europa.

Bei einer Niederlage kann Gladbach dagegen bis ans Tabellenende rutschen. "Wir wollen unbedingt dabei blieben. Schließlich haben wir ein Jahr lang für Europa gekämpft", sagt Eberl.

Das sieht auch Christoph Kramer so. Die Europa League sei "ein mega-attraktiver Wettbewerb", sagte der Rio-Weltmeister dem "SID" und träumt bereits ein wenig von einem möglichen Duell mit Manchester United.

"Das 'Theatre of Dreams' war immer das Stadion, in dem ich spielen wollte", sagte der 28-Jährige. Zunächst aber, klar, "müssen wir noch zweimal gewinnen, bevor wir über Wunschgegner sprechen können".

Gladbach kann sich auf seine Fans verlassen

Etwa 5000 Fans werden die Borussia begleiten und aus der Begegnung eine Art Heimspiel machen. Immerhin 80 Kilometer liegt der Spielort Graz von Wolfsberg entfernt.

Angeboten hätte sich eigentlich das nähere EM-Stadion in Klagenfurt, dort wuchs allerdings in den vergangenen Monaten auf dem Spielfeld ein Wald. Auch wenn das Kunstprojekt inzwischen beendet ist, steht die 30.000-Mann-Arena nicht zur Verfügung.

Für Wolfsberg blieb das 4:0 indes der bislang einzige Sieg in der Europa League, vor einer Woche musste der Bundesliga-Dritte zudem Trainer Gerhard Struber zum englischen Zweitligisten FC Barnsley ziehen lassen.

"Die Borussia wird uns ein zweites Mal bestimmt nicht unterschätzen. Den Überraschungseffekt haben wir schon verbraucht", sagte Nachfolger Mohamed Sahli.

Genau das glaubt auch der nach seinem Jubel-Gelb gesperrte Kramer. Das 0:4 sei "ein Ausrutscher" gewesen sagte er vor dem Abflug nach Österreich - und gelobte Besserung.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Wolfsberg: Kofler - Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz - Liendl, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier - Niangbo, Weissmann. - Trainer: Sahli

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Jantschke (Beyer), Bensebaini (Elvedi), Wendt - Neuhaus, Strobl, Zakaria - Thuram, Plea, Embolo. - Trainer: Rose

Schiedsrichter: Charles Schaap (Niederlande)