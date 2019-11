Bayern-Star Hernández mit Ansage an DFB-Auswahl

Matthias Hangst, getty

Lucas Hernández trifft auf Timo Werner bei der EM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt es bei der Europameisterschaft 2020 in der Gruppe mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal zu tun. Der dritte Gegner steht noch nicht fest. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

Bundestrainer Joachim Löw: "Das ist eine Hammer-Gruppe, klar. Jeder muss in der Gruppe ans Limit gehen, um eine Chance zu haben, in die K.o.-Runde zu kommen. Ich freue mich."

DFB-Präsident Fritz Keller: "Mit diesen Spielen können wir gleich Fußball-Fieber in Deutschland entfachen. Das ist ein Hammer-Los."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff: "Wir gehen sicherlich nicht als Favorit in die Gruppe. Wir haben es am schwierigsten angetroffen. Das wird für unsere junge Truppe eine große Herausforderung. Ich hoffe, dass durch unseren Heimvorteil ein Schub entsteht."

Lucas Hernández (französischer Weltmeister des FC Bayern München): "Gegen Deutschland in München zu starten, ist großartig. Das wird nicht leicht, aber um weit zu kommen, musst du die Besten schlagen. Sie sollten die sein, die Angst haben: Wir sind Frankreich, wir sind die Weltmeister. Wir haben Respekt, aber wir haben nie Angst auf dem Platz."

Hugo Lloris (französischer Weltmeister-Torwart): "Das sind sehr schwere Lose, aber gleichzeitig auch spannende, denn wir treffen auf große Nationen."

Olivier Giroud (französischer Weltmeister): "Wer ist gefährlicher? Deutschland oder Portugal? Man tendiert eher zu Deutschland, aber wenn man gegen einen wie Cristiano Ronaldo spielt ... Deutschland hat ein bisschen mehr Erfahrung, aber bei der EM haben wir gegen Portugal verloren, das auch noch mehr ist als nur Ronaldo."

"L'Équipe" (Französische Sportzeitung): "Les Bleus werden bei der Euro auf eine (deutsche) Mannschaft treffen im Wiederaufbau nach dem Fiasko bei der WM 2018. Die Stabilität fehlt, aber das Potenzial ist da."

Ilkay Gündogan (Nationalspieler): "Das sind natürlich richtige Kracher. Da haben wir aus beiden Töpfen so ziemlich den schwierigsten Gegner gezogen. Der Vorteil wird aber ein, dass jedem zu hundert Prozent klar sein wird, von der ersten Sekunde an voll da sein zu müssen. Wer sich in dieser Gruppe behauptet, wird dann definitiv auch zu den absoluten Favoriten auf den Turniersieg gehören."

Philipp Lahm (Losfee und EM-Botschafter): "Fußball-Deutschland und die Fans in München können sich auf eine interessante Gruppe freuen. Man muss vom Start weg da sein. Man muss der Mannschaft vertrauen. Ich glaube, dass sich die deutsche Mannschaft durchsetzt."