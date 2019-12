Vogts traut Gladbach den Titel zu

Sebastian Widmann, getty

Berti Vogts traut Gladbach die Meisterschaft zu

Ex-Bundestrainer Berti Vogts traut seinem Leib- und Magenklub Borussia Mönchengladbach den Bundesliga-Titel zu - sollte am Samstag (15:30 Uhr) im Schlagerspiel gegen Titelverteidiger Bayern München ein Sieg gelingen.

"Wenn Borussia es hinbekommt, die Bayern am Samstag zu schlagen. Dann wird es schwer für die anderen Mannschaften", sagte der 72-Jährige im Rahmen der Auftaktpressekonferenz zum 30. Mercedes-Benz JuniorCup.

Vogts betonte, dass er noch "Leipzig eine Menge zutraue", aber sollten die Gladbacher am Samstag gewinnen, "dann muss man sie auf dem Zettel haben. Dann wird es schwer, wenn man sie noch oben wegholen will, weil sie mit einem enormen Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen".

Wichtig sei, dass die Borussia ohne Respekt und Furcht in den Klassiker geht: "Wenn Gladbach keine Angst vor den großen Bayern hat, kann es eine Überraschung geben, dass Mönchengladbach gewinnt."