Matthäus glaubt an BVB-Coup - Bayern-Los "nicht schwierig"

Christof Koepsel, getty

Lothar Matthäus sieht gute Chancen für den BVB und Bayern in der CL

Im Achtelfinale der Champions League bekommen es der BVB, RB Leipzig und der FC Bayern ausnahmslos mit attraktiven Gegnern zu tun. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht für die drei Bundesligisten gute Chancen auf das Weiterkommen. Vor allem die Dortmunder müssen sich in den Augen des 58-Jährigen aber gehörig strecken.

"Der BVB braucht zwei Top-Leistungen und muss vor allem die nicht immer sattelfeste PSG-Defensive mit schnellen Nadelstichen beschäftigen", sagte Matthäus in seiner wöchentlichen "Sky"-Kolumne. Aus sportlichen Gesichtspunkten betrachtet sei das Duell gegen die Pariser ein "Leckerbissen", urteilte der Rekord-Nationalspieler.

Den Dortmundern könnte beim "brisanten" Wiedersehen mit Ex-Trainer Thomas Tuchel aber auch in die Karten spielen, dass nach dem Achtelfinal-Aus im Vorjahr "der größere Druck auf Paris lastet", so der 58-Jährige. Obwohl die Mannschaft von Thomas Tuchel hochkarätig besetzt ist, dürfe sich der BVB "nicht verstecken", denn gerade in der Defensive sei PSG "nicht so stabil und genial wie vorne".

FC Bayern "erfahrener, reifer und besser"

Während den BVB gegen PSG eine auch auf dem Papier schwere Aufgabe erwartet, rechnet Matthäus fest mit einem Weiterkommen des FC Bayern gegen den FC Chelsea. "Es ist für Bayern sicher nicht das einfachste Los, aber auch nicht wahnsinnig schwierig", so der TV-Experte.

Die Mannschaft des deutschen Rekordmeisters sei "erfahrener, reifer und besser als die von Chelsea", sieht Matthäus den Vorteil klar auf Seiten der Münchner.

Im Duell zwischen RB Leipzig und Tottenham erwartet Matthäus eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe." Aber Leipzig hat alle Chancen auf die nächste Runde. Da bin ich mir ganz sicher", so der Rekord-Nationalspieler, für den die Einstellung von José Mourinho ein Schlüsselfaktor sein könnte. Mit dem Portugiesen hätten die Londoner endlich "wieder einen Kapitän an Bord".