Ex-Bayern-Spieler Benatia ätzt gegen Pep

Boris Streubel, getty

Haben eher selten zusammen gelacht: Pep Guardiola und Medhi Benatia

Unter der Regentschaft von Pep Guardiola spielte Medhi Benatia zwei Jahre lang beim FC Bayern. Rückblickend zieht der Marokkaner ein gemischtes Fazit. Fachlich sei am 48-Jährigen nichts auszusetzen, menschlich habe er jedoch einiges vermisst.

Im Alter von 28 Jahren war Benatia an die Säbener Straße gewechselt, "wie ich glaube, mit viel Fußball-Wissen. Und doch hat man bei ihm jeden Tag den Eindruck, eine neue Facette des Fußballs zu entdecken", sagte der mittlerweile 32-Jährige in einem Interview mit "Radio Monte Carlo".

Doch zwischenmenschlich habe es nicht gepasst, berichtet der Innenverteidiger: "Guardiola ist jemand, der menschlichen Beziehungen nicht viel Bedeutung beimisst". Seine Maßgabe sei gewesen: "Du bist hier, um das zu tun, was ich sage, aber wir sind nicht hier, um Freunde zu sein."

Das sei ein elementarer Unterschied zu seinen vorherigen Trainern wie Rudi Garcia bei der AS Rom und auch Francesco Guidolin bei Udinese Calcio gewesen. Über diese sagt Benatia: "Wir waren keine Freunde, aber wir hatten eine großartige Beziehung."

Benatia lobt Peps Philosophie

Pep hingegen war Benatias Aussagen nach stets auf das fußballerische fokussiert. "Er ist der Boss, er ist derjenige, der entscheidet, er ist derjenige, der dir sagt, wie du spielen sollst."

Das ging dem zweifachen deutschen Meister zu weit, weswegen er dem Coach einmal Kontra gab: "Du hast mich für 30 Mio. gekauft, also ich habe Qualität. Wenn du mich genommen hast, um mich zu ändern, dann musst du nach jemand anderem suchen."

Derzeit spielt Benatia beim katarischen Klub Al Duhail, denkt aber gerne an die Kniffe des Star-Trainers zurück: "Er zeigt dir, wie du deinen Körper positionierst, wie du den Ball so kontrollierst, dass deine Schultern zum Spiel hin weit offen sind. Taktisch wird er im Mittelfeld immer nach Überlegenheit streben, er will spielen."

Deshalb sei der Trainingsschwerpunkt stets auf der Arbeit mit dem Ball gewesen. Auf Kraft- und Athletikeinheiten verzichtete der Katalane. Darauf angesprochen habe Guardiola Benatia entgegnet: "'Wofür? Meine Mannschaft hat den Ball, also rennen wir mit dem Ball."