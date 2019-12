BVB-Wunderkind Moukoko schon 90 Millionen Euro wert?

Mika Volkmann, getty

BVB-Talent Moukoko hat in dieser Saison schon 26 Tore erzielt

Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund gehört zu den größten Talenten Deutschlands. Der BVB-Angreifer ist trotz seiner jungen Jahre schon ungemein viel Geld wert, behauptet die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws".

Demnach liegt der Marktwert des 15-Jährigen bei sage und schreibe 90 Millionen Euro. Wie die Zeitung diese Summe berechnet hat, wird nicht erläutert.

Fest steht: Moukokos Zahlen sind beeindruckend. Seit seit seinem Wechsel vom FC St. Pauli nach Dortmund im Jahr 2016 erzielte er 90 Tore in 56 Spielen. Die Ausbeute des Youngsters in der laufenden Spielzeit für die U19: 26 Treffer in 20 Pflichtspielen.

Zudem unterschrieb Moukoko im vergangenen April einen ersten Millionenvertrag mit US-Sportartikelhersteller Nike. Dem Vernehmen nach erhielt der Linksfuß dafür rund eine Million Euro, die sich durch Prämien angeblich auf bis zu zehn Millionen Euro erhöhen kann.

Längst ist der Mittelstürmer "Mundo Deportivo" zufolge auch dem FC Barcelona aufgefallen. Scouts der Katalanen sollen das Offensivtalent bereits mehrfach unter die Lupe genommen haben.

Wann Moukoko erstmals für den BVB ein Profi-Spiel bestreitet, dürfte letztlich nur noch eine Frage der Zeit sein. Am 20. November 2020 wird der Stürmer 16 Jahre alt und könnte gemäß der Statuten dann in der Bundesliga auflaufen.