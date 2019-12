Moukoko erhält Freigabe für Profi-Training beim BVB

Christof Koepsel, getty

Youssoufa Moukoko darf bei den BVB-Profis mittrainieren

Youssoufa Moukoko ist zwar erst 15 Jahre alt, doch auf dem Rücken des Stürmer von Borussia Dortmund ruhen bereits jetzt die Zukunftshoffnungen der Verantwortlichen und einer Vielzahl von Fans. Kurz vor Weihnachten hat der BVB nun offenbar einen wichtigen Schritt getan, damit der Stürmer am Training unter Lucien Favre teilnehmen kann.

Laut "Bild" haben die Dortmunder endlich alle wichtigen Fragen geklärt, so dass Moukoko von nun an mit den BVB-Profis rund um Marco Reus, Axel Witsel und Co. erste Erfahrungen im Training des Lizenzspielerkaders sammeln kann.

Knackpunkt war bis zuletzt der Versicherungsschutz der Berufsgenossenschaft, die bislang nur Spiele und Trainingseinheiten der Jugendmannschaften abgedeckte.

Nach Bemühungen von Nachwuchschef Lars Ricken und seinem Team sind alle ungeklärten Punkte nun aus dem Weg geräumt und der 15-Jährige kann von Lucien Favre an die Hand genommen werden.

Dessen Trainerstab soll den Angreifer schon seit Längerem intensiv in der Liga und der Youth League beobachtet haben. Seit dem Sommer schiebt Moukoko zudem Sonderschichten mit Talentmanager Otto Addo, um körperlich noch näher an die Profis zu kommen.

Moukokos Zahlen stehen für sich: Seit seit seinem Wechsel vom FC St. Pauli nach Dortmund im Jahr 2016 erzielte er 90 Tore in 56 Spielen. Die Ausbeute des Youngsters in der laufenden Spielzeit für die U19: 26 Treffer in 20 Pflichtspielen.

Wann Moukoko erstmals für den BVB ein Profi-Spiel bestreitet, dürfte letztlich nur noch eine Frage der Zeit sein. Am 20. November 2020 wird der Stürmer 16 Jahre alt und könnte gemäß der Statuten dann in der Bundesliga auflaufen.