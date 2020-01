Spielmacher Wanitzek verlängert beim KSC

Oliver Hardt, getty

Marvin Wanitzek verlängert seinen Vertrag beim KSC bis 2024

Spielmacher Marvin Wanitzek bleibt Fußball-Zweitligist Karlsruher SC treu. Der 26-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den Badenern bis 2024.

"Vor drei Jahren bin ich hierher zurück in meine Heimat gekommen, umso mehr freut es mich jetzt, dass der Weg hier weitergeht. Seit ich beim KSC bin, ist alles sehr positiv für mich gelaufen und so will ich es auch weiterhin auf dem Platz zurückzahlen", wird Wanitzek auf der Vereins-Homepage zitiert.

Wanitzek läuft seit 2017 für die Karlsruher auf. In bisher 104 Partien erzielte er 16 Treffer und bereitete 24 Tore vor. In der laufenden Saison verzichtete Trainer Alois Schwartz bislang keine einzige Spielminute auf den Freistoßspezialisten.

"Das ist ein sehr starkes Signal von Marvin, sich so zum KSC zu bekennen" sagte Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer.