Hecking freut sich über Neuzugänge beim HSV

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Dieter Hecking will mit dem HSV in die Bundesliga aufsteigen

Knapp zwei Wochen vor dem Start der Rest-Rückrunde hat der Hamburger SV die heißeste Phase der Vorbereitung bereits hinter sich. HSV-Trainer Dieter Hecking hat sich besonders über seine beiden Neuzugänge gefreut.

"Bei uns in der sportlichen Leitung waren wir uns einig, dass beide Spieler sehr gut zu uns passen und den Kader verstärken", kommentierte der Coach die winterlichen Verpflichtungen von Louis Schaub (1. FC Köln) und Jordan Beyer (Gladbach) im Interview mit der Vereinshomepage "hsv.de".

"Louis Schaub als zusätzliche Option für die Offensive verpflichten zu können, hat sich spontan ergeben. Und dass wir auf der Position des Rechtverteidigers etwas machen mussten, war ja schon länger klar und geplant. Da sind wir sehr zufrieden, dass wir mit Jordan Beyer eine sehr gute Lösung finden konnten", konkretisierte Hecking seine Einschätzung.

In den vergangenen Tagen hatten die Neulinge im Trainingslager Zeit, sich mit der Mannschaft vertraut zu machen. Im portugiesischen Lagos lag der Schwerpunkt der Arbeit für den Chef-Trainer auf der Hand.

Klare Marschroute bis zum Liga-Start

"Wir haben an unseren Schwachstellen gearbeitet: an unserer Kompaktheit, dem Umschaltspiel von Offensive auf Defensive und dem Gegenpressing. Das konnten wir deutlich verbessern, denn die Jungs haben verstanden, worum es geht und dass jeder mitarbeiten muss", so der 55-Jährige.

Nach dem Testspiel gegen den FC Basel am Sonntag steht für die Hamburger noch eine kurze Vorbereitung in der Heimat an, ehe am 30. Januar gegen den 1. FC Nürnberg die Rest-Rückrunde startet.

Für die kommenden Tage hat sich Hecking bereits einen Plan zurechtgelegt: "Wir werden daran arbeiten, im Offensivspiel wieder die Durchschlagskraft und das Überraschende zu entwickeln, das uns zu Saisonbeginn ausgezeichnet hat."