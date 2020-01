Eintracht Frankfurt präsentiert neuen Torwarttrainer

Jan Huebner/Voigt via www.imago-images.de

Jan Zimmermann wird neuer Torwarttrainer der Eintracht

Der langjährige Ersatzkeeper Jan Zimmermann trainiert ab sofort die Torhüter des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der 34 Jahre alte Schlussmann, der am 2. Oktober 2009 das letzte seiner fünf Bundesligaspiele bestritt, löst Manfred Petz ab, der nach neun Jahren den Klub verlässt.

Zimmermann, der zwischen 2010 und 2017 den SV Darmstadt 98, den 1. FC Heidenheim und 1860 München in der 2. und 3. Liga spielte, hatte in den vergangenen Monaten entsprechende Weiterbildungen absolviert und bereits im Jugendbereich am Riederwald in seiner neuen Rolle gearbeitet.

Zuletzt war er hinter Kevin Trapp, Frederik Rönnow und Felix Wiedwald die Nummer vier in der Frankfurter Torwarthierarchie. Der gebürtige Offenbacher war als Neunjähriger zur Eintracht gewechselt.