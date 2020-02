Medien: Thiago fordert Top-Gehalt vom FC Bayern

Revierfoto via www.imago-images.de

Thiagos Vertrags beim FC Bayern München endet im Sommer 2021

Ein Treffer in jedem Rückrundenspiel, garniert mit hervorragenden Leistungen: Thiago lässt Fans und Verantwortliche des FC Bayern München derzeit mit der Zunge schnalzen. Fluch und Segen für den deutschen Fußball-Rekordmeister.

Angesichts der überragenden Vorstellungen des 28-jährigen Edeltechnikers drohen dem FC Bayern in Kürze wohl harte Vertragsverhandlungen. Der Kontrakt des Offensivstars an der Isar läuft Ende Juni 2021 aus, ein neues Arbeitspapier dürfte es in sich haben.

"Bild" will erfahren haben, dass Thiago bei der Unterschrift eines neuen Kontraktes zu den Topverdienern der Bayern aufsteigen möchte. Laut "vermoegensmagazin.de" führt Robert Lewandowski das Ranking mit 19,5 Millionen Euro pro Jahr an, es folgen Thomas Müller und Manuel Neuer mit 15 Millionen Euro. In letztgenannte Regionen möchte Thiago dem Bericht zufolge ebenfalls vorstoßen. Momentan kassiert der spanische Nationalspieler zwölf Millionen Euro pro Saison.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kündigte gegenüber "Sport1" unlängst an, dass man mit allen Stars, deren Verträge 2021 enden, das Gespräch suchen werde. Neben Thiago gilt dies für Thomas Müller, Manuel Neuer, Javi Martínez, David Alaba und Jérôme Boateng.

Sollten sich Bayern und Thiago nicht einigen können, scheint ein Abschied im Sommer nicht ausgeschlossen. Dann könnten die Münchner wohl letztmals eine fette Ablöse für den Mittelfeldspieler einstreichen.

In den vergangenen Monaten wurde der Rechtsfuß unter anderem bei Juventus Turin gehandelt. Auch eine Rückkehr zu seinem Haus- und Hof-Verein FC Barcelona stand im Raum.

