Sommer-Neuzugang Ache fiebert Eintracht-Debüt entgegen

via www.imago-images.de

Ragnar Ache verstärkt Eintracht Frankfurt zur neuen Saison

Im Sommer stößt Ragnar Ache offiziell zum Kader von Eintracht Frankfurt. Der junge Stürmer, der aktuell noch für den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam aufläuft, hat in der Mainmetropole Großes vor.

In einem Interview mit "t-online" erzählte der deutsche U21-Nationalspieler nun, wie der Wechsel zustande kam.

Sein Berater habe ihn im Dezember angerufen, um ihm mitzuteilen, dass "Fredi Bobic Interesse an einem Transfer bekundet" hat. "Ich habe mich sehr gefreut, ihm aber auch gesagt, dass ich mich weiter auf die laufende Saison konzentrieren möchte, und er den Wechsel mit meinem aktuellen Verein Sparta Rotterdam und der Eintracht aushandeln soll", so Ache.

Wenige Wochen später klingelte das Telefon erneut: "Alle Parteien waren sich einig geworden und ich konnte den Vertrag in Frankfurt unterschreiben", erinnerte sich der Angreifer, für den ein Kindheitstraum in Erfüllung ging.

"Ich bin als Frankfurt-Fan aufgewachsen, mein Vater lebt noch immer in Frankfurt und sieht jeden Tag, was dieser Klub für die Stadt bedeutet. Er ist unfassbar stolz auf mich, was mich sehr glücklich macht", hob Ache hervor.

Generell habe "alles für Frankfurt gesprochen", so der Youngster: "Die Eintracht ist ein großer Verein mit super Fans, in dem sich junge Spieler, wie ich, toll weiterentwickeln können."

Auf seine künftigen Mitspieler freut sich Ache bereits sehr: "Das sind alles ganz große Spieler. Ich liebe Bas Dost! Von ihm werde ich wahnsinnig viel lernen können und hoffe, dass ich mich an seiner Seite noch weiter entwickeln kann."

In der laufenden Saison kam der Mittelstürmer in der niederländischen Eredivisie 19 Mal zum Einsatz. Dabei sammelte er fünf Tore und drei Vorlagen. Bei der Eintracht unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag bis 2025.

hlü