Matthäus: Tuchel droht das Aus bei PSG

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Spricht über die Duelle BVB vs. PSG: Lothar Matthäus

Trainer Thomas Tuchel muss bei Paris Saint-Germain vor den Champions-League-Duellen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund laut Lothar Matthäus um seinen Job fürchten.

"Wenn er nach dem K.o. gegen Manchester United im vergangenen Jahr wieder im Achtelfinale die Segel streicheln muss, sind seine Tage in Paris gezählt", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.

Daher liege der größere Druck vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Dortmund bei PSG und seinem deutschen Coach.

"Beide Trainer stehen regelmäßig unter großem Druck. Für Tuchel und Paris ist dieser allerdings viel größer als für Favre und den BVB. Dortmund kann, Paris muss die nächste Runde erreichen", schätzte Matthäus die Lage vor dem ersten Aufeinandertreffen am Dienstag ein.

Da Paris in der Ligue 1 ohnehin keinen ernsthaften Konkurrenten habe, herrsche intern eine besondere Erwartungshaltung bezüglich des Abschneidens in der Königsklasse.

"Das Tuchel-Team ist in der heimischen Liga konkurrenzlos. Umso wichtiger ist es für den Scheich, erfolgreich in Europa abzuschneiden. Es muss nicht unbedingt der Titel sein, aber das Halbfinale wird schon verlangt", führte der Experte weiter aus.

BVB "garantiert nicht chancenlos" gegen PSG

PSG sei zwar "eine Ansammlung von Superstars", schrieb Matthäus. "Aber auch dort ist nicht alles Gold was glänzt."

Ähnlich wie der BVB sei bei den Franzosen "die Offensiv-Leistung meistens top und sie sind in der Lage, an einem guten Tag atemberaubenden Angriffs-Fußball zu zelebrieren, aber in der Defensive lässt die Mannschaft zu viel zu und ist nicht auf dem Niveau des Angriffs."

Der Borussia stellte Matthäus nach den Neuzugängen im Winter ein gutes Zeugnis aus. Die Transfers von Erling Haaland und Emre Can seien "wunderbar und sinnvoll" gewesen.

Das Fazit des Rekordnationalspielers: Mit "einer konzentrierten, fokussierten und leidenschaftlichen Vorstellung samt den großartigen Fans im Rücken" sei der BVB gegen PSG "garantiert nicht chancenlos".