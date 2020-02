Panik an der Weser: Werder stellt Mitarbeiter frei

nph / Tauchnitz via www.imago-images.de

Werder Bremen gab "personelle Veränderungen im Team rund um die Profimannschaft" bekannt

Werder Bremen bemüht sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga um neue Impulse. Der Tabellenvorletzte gab am Dienstag mehrere "personelle Veränderungen im Team rund um die Profimannschaft" bekannt.

Chef-Physiotherapeut Uwe Schellhammer wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Leitung des physiotherapeutischen Bereichs übernimmt Mannschaftsarzt Dr. Daniel Hellermann.

Auch vom Sportpsychologen Andreas Marlovits trennt sich Werder: Die Zusammenarbeit wurde "in beiderseitigem Einvernehmen" beendet.

Der SV #Werder hat zu Beginn der Woche personelle Veränderungen im Team rund um die Profimannschaft vorgenommen.



👉 https://t.co/ByeZ0FdwOy pic.twitter.com/hrZyVfYhHO — SV Werder Bremen (@werderbremen) 25. Februar 2020

Zudem wird Performance-Leiter Axel Dörrfuß laut Vereinsmitteilung den Schwerpunkt seiner Tätigkeit verändern. In den nächsten Wochen werde er "neben seiner Arbeit bei den U-Mannschaften sowie den Toptalenten der Grün-Weißen in den Bereichen Athletik, Leistungsdiagnostik, Kognition und Ernährung schwerpunktmäßig die strategische Weiterentwicklung der Abteilung" vorantreiben.

"Wir haben in der ausführlichen Analyse während der Hinserie bereits Problemfelder insbesondere in der Abstimmung und Kommunikation zwischen den Fachbereichen benannt. Nach einer vorübergehenden Verbesserung hat sich in letzter Zeit leider herausgestellt, dass wieder Probleme aufgetreten sind und wir in der bisherigen Konstellation zu viele Reibungsverluste hatten", sagte Werders Fußball-Geschäftsführer Frank Baumann.