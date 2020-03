Offiziell: PSG vs. BVB wird Geisterspiel

unknown

PSG vs. BVB in der Champions League ohne Zuschauer

Das Achtelfinalrückspiel in der Champions League zwischen Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch (21:00 Uhr) findet wegen der Coronavirus-Epidemie ohne Publikum im Prinzenparkstadion statt. Diese Entscheidung gab die Polizei-Präfektur von Paris am Montag bekannt.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zuvor bereits angeordnet, auch die sonst übliche Begegnung zwischen Spielern und Journalisten zu canceln. Die sogenannte "Mixed Zone" nach der Begegnung am Mittwoch werde entfallen, hatte die UEFA mitgeteilt.

Die französische Regierung hatte am Sonntag wegen der Coronavirus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Das Verbot gelte ab sofort und landesweit, hatte Gesundheitsminister Olivier Veran nach einem Krisentreffen im Pariser Elysee-Palast verkündet.

Die Sportzeitung "L'Équipe" hatte sogar über die Verschiebung der Partie zwischen PSG und BVB auf einen späteren Zeitpunkt spekuliert. Dieses Szenario traf nun doch nicht ein.

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) 9. März 2020

Am Sonntag hatte "L'Équipe" über zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen im Prinzenparkstadion geschrieben.

Demnach habe PSG alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die UEFA und die Pariser Behören davon zu überzeugen, dass die Partie gegen den BVB am Mittwoch trotz der Gefahren durch das Coronavirus nicht zu einem Geisterspiel wird - vergeblich.

PSG vs. BVB ein Geisterspiel: Tuchel sieht "großen Nachteil"

Die Pariser hätten das gesamte Prinzenpark-Stadion von einem Reinigungsdienst desinfizieren lassen. Sowohl die Bereiche, die nur den Mannschaften zugänglich sind, als auch sämtliche Bereiche, in denen sich die Fans aufhalten, wurden gründlich gereinigt. Sitzschalen, Türgriffe und Fahrstühle in der Arena seien desinfiziert worden.

Die Umkleidekabinen wurden bereits nach dem vorerst letzten PSG-Heimspiel gegen Dijon am 29. Februar gereinigt und desinfiziert und seitdem nicht wieder betreten.

Mit Blick auf ein mögliches Geisterspiel hatte sich Thomas Tuchel schon unter Woche besorgt gezeigt. Der PSG-Coach erklärte, dass ein Spiel ohne Fans "ein großer Nachteil" für seine Mannschaft wäre. Allerdings betonte der Deutsche auch, dass die Sicherheit an erster Stelle stehe.