FC Bayern kontaktiert Sturm-Talent Emil Roback

Christoffer Borg Mattisson via www.imago-images.de

Emil Roback hat das Interesse des FC Bayern geweckt

Der Spielbetrieb in den europäischen Ligen ruht zwar vorerst, hinter den Kulissen wird aber trotzdem weiterhin geplant, gesprochen und gehandelt. Auch der FC Bayern bastelt weiter an seiner Zukunft und ist dabei auf einen jungen Stürmer in Schweden aufmerksam geworden.

Bereits vor einigen Monaten kündigten die Verantwortlichen des FC Bayern an, in Zukunft wieder vermehrt auf die Ausbildung junger Spieler setzen zu wollen. Einen dieser Spieler haben die Münchner nun ganz offenbar in Schweden gefunden.

Der erst 16-jährige Emil Roback vom Erstligisten Hammarby IF hat in den letzten Wochen laut übereinstimmenden Medienberichten das Interesse des Rekordmeisters geweckt.

Der junge Stürmer stellte seine Qualitäten vor allem in der schwedischen U17-Nationalmannschaft unter Beweis, für die er in acht Spielen fünf Treffer erzielte. Auf seinen ersten Einsatz in der ersten schwedischen Liga wartet Roback allerdings noch.

FC Bayern nicht der einzige Interessent

"Wir wurden kontaktiert und wissen vom Interesse [des FC Bayern]", bestätigte Hammarbys Manager Jesper Jansson die Gerüchte gegenüber dem Portal "fotbolldirekt".

Auch mit dem FC Arsenal habe es schon ein Treffen gegeben, ergänzte Jansson. "Das Interesse ist groß und es gibt auch noch andere Klubs", verriet der Manager, dass Bayern und Arsenal nicht die einzigen Vereine sind, die auf eine Verpflichtung des jungen Stürmers hoffen.

Die Vorzüge Robacks beschreibt Hammarbys Chefscout Mikael Hjelmberg wie folgt: "Emil ist ein Stürmer mit einer sehr guten Physis. Er ist extrem schnell und ein echter Vollstrecker." Parallelen zu Robert Lewandowski oder auch Zlatan Ibrahimovic liegen auf der Hand. Ob der 16-Jährige ein ähnlich steile Karriere hinlegt, bleibt abzuwarten.

Fest steht lediglich, dass Roback bei der Auswahl seines nächsten Klubs die Qual der Wahl hat. Der FC Bayern ist eine Option, mit der sich der Teenager beschäftigen könnte.