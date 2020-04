Erling Haaland unterstützt Reus-Aktion "HelpYourHometown"

View this post on Instagram

Wir freuen uns sehr mit @erling.haaland einen weiteren Unterstützer der @stadt_dortmund an Board zu haben! 🙌 Der norwegische Nationalspieler spielt seit Anfang diesen Jahres beim @bvb09 und und möchte den Menschen und Unternehmen im Dortmund gleich unter die Arme greifen und unsere #HelpYourHometown Initiative unterstützen. Vielen Dank für Dein Engagement und Deine Hilfe, Erling! 🤝