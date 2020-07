"Herausragender Torwart": Neuer BVB-Coach lobt Unbehaun

Noah Wedel via www.imago-images.de

Großes Torwarttalent beim BVB: Luca Unbehaun

In Enrico Maaßen hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund einen neuen Trainer für die Zweitvertretung verpflichtet. Maaßen startet nun mit dem BVB II in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Welche Rolle Torwarttalent Luca Unbehaun in der Regionalliga-Mannschaft einnehmen wird, darauf wollte sich der Ex-Rödinghausen-Coach noch nicht festlegen.

Gegenüber "Ruhr Nachrichten" erklärte der 36-Jährige, "dass die besten Akteure am Ende des Tages spielen". Ob der 19 Jahre alte Unbehaun, der in der vergangenen Saison an der Seite von Roman Bürki und Marwin Hitz bei den Profis trainierte, gesetzt sei, wenn er im U23-Kader steht, verriet Maaßen nicht.

Die Frage stelle sich "zu diesem Zeitpunkt nicht. Wir müssen erst mal mit den Jungs anfangen zu trainieren". Dennoch lobte der neue Mann an der Seitenlinie: "Luca ist ein herausragender Torwart."

Unbehaun verpasste in der vergangenen Saison aufgrund einer Knieverletzung zahlreiche Spiele. Für die U19 absolvierte er letztlich sieben Partien, in der Regionalliga West kam er auf fünf Einsätze. In Jan Reckert und Stefan Drljaca stehen zwei weitere Schlussmänner im Kader der U23.

BVB II holt neuen Führungsspieler

Zunächst einmal will Maaßen, der am Samstag seine U23-Mannschaft erstmals trainiert, jeden Spieler in den kommenden Wochen "persönlich kennenlernen". Für kommenden Montag ist die Leistungsdiagnostik geplant, der erste Teil der Vorbereitung geht dann bis zum 2. August. Nach einigen Tagen Pause starte dann "die finale Vorbereitungsphase", in der das Team unter anderem ins Trainingslager nach Österreich (8. bis 16. August) reist.

In diesen Wochen will Maaßen, der in der vergangenen Saison mit dem SV Rödinghausen in der Regionalliga West auf Platz eins landete, "die Mannschaft zu einer Einheit" formen.

Mit Franz Pfanne wurde zudem ein "sehr zweikampf- und kopfballstarker" Spieler verpflichtet. Wie Maaßen kam der 25-Jährige aus Rödinghausen. Der Klub hatte freiwillig auf den Aufstieg in die 3. Liga verzichtet. Pfanne könne "andere Spieler mit seiner Art und Weise mitreißen" und soll künftig beim BVB II eine Führungsrolle übernehmen.