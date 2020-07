Union Berlin plant zwei Trainingslager

FIRO/FIRO/SID/

Union Berlin wird ein Trainingslager in Bad Saarow abhalten

Fußball-Bundesligist Union Berlin plant in der Vorbereitung auf die neue Saison zwei Trainingslager. Nach dem Auftakt am kommenden Montag reist die Mannschaft am 30. Juli nach Bad Saarow in ein viertägiges Kurztrainingslager.

Vom 17. bis 25. August beziehen die Köpenicker dann ihr zweites Trainingslager im bayerischen Bad Wörishofen. Sowohl das Training in Berlin als auch die beiden Trainingslager finden unter den im jeweiligen Bundesland geltenden Infektionsschutzverordnungen statt.