Bochum-Star positiv auf Corona getestet

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Danny Blum wurde positiv auf Corona getestet

Beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum hat sich Profi Danny Blum vor dem Trainingsauftakt mit Corona infiziert.

Der Spieler befinde sich seit dem positiven Test am vergangenen Samstag in häuslicher Quarantäne und ist symptomfrei, das gab der Klub am Montagnachmittag bekannt.

Kontakt zwischen Blum und seinen Teamkollegen habe es vor den Tests nicht gegeben.

Der am Samstag durchgeführte Test auf das COVID-19-Virus ergab einen positiven Befund bei Danny #Blum. Der Offensivmann ist symptomfrei, befindet sich aber natürlich in häuslicher Quarantäne.



➡️ https://t.co/1zTSR48s6c#meinVfL pic.twitter.com/muY6rtzmbw — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) 3. August 2020

Alle weiteren Ergebnisse der ersten und zweiten Testreihe seien negativ ausgefallen. Von den Spielern und Teammitgliedern waren am Samstag und Montag im "Drive-in-Verfahren" aus ihren Autos heraus Abstriche genommen worden.

Alle Maßnahmen finden "in enger Abstimmung zwischen der medizinischen Abteilung des VfL sowie den örtlichen Gesundheitsbehörden statt".