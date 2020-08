Klopp über Flick, die Bayern, PSG und das CL-Finale

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Jürgen Klopp hat sich zum Triumph des FC Bayern geäußert

Der FC Bayern ist Champions-League-Sieger und tritt damit das Erbe des FC Liverpool an, der den Titel 2019 holte. Reds-Coach Jürgen Klopp hat für die Münchner und Trainer Hansi Flick ausnahmslos Lob parat - mit einer kleinen Einschränkung.

"Beide Mannschaften können besser spielen, da müssen wir nicht drum herumreden", sagte Klopp im "ZDF"-Interview mit Blick auf das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Und obwohl Paris den Titel "sehr wollte", wollte Bayern es mehr, urteilte der Trainer des FC Liverpool.

Der FC Bayern habe letztlich verdient gewonnen, weil er die klareren Chancen hatte und eine dieser Chancen eben auch verwertete, ergänzte der ehemalige BVB-Coach. "Und darum geht es in einem Finale einfach auch. Es wäre schön, wenn du in einem Finale das beste Spiel der Saison machst, es ist nur sehr unwahrscheinlich. [...] Es ist super schwer, da in einer Top-Verfassung zu sein."

Klopp: Deshalb hat der FC Bayern verdient gewonnen

Auch die Pariser hätten gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft sind, fand Klopp lobende Worte für die unterlegenen Franzosen. "Klar, haben sie die Superstars, aber das ist eine gute strukturierte Mannschaft. Ein arbeitendes Mittelfeld und vorne ganz viel Esprit und Spielfreude. Sie sind Bayern nicht so unähnlich", befand der 53-Jährige.

Letztlich habe der FC Bayern auch einfach "das bisschen Glück" gehabt: "Aber sie brauchten nicht viel. Und deshalb haben sie verdient gewonnen."

"Mehr Geschichte in acht Monaten schreiben ist schwierig"

Noch vor zehn Monaten, so Klopp, hätte er nicht auf einen Champions-League-Sieg des FC Bayern gesetzt. Unter Hansi Flick hat der Rekordmeister das Ruder dann aber noch rumgerissen.

"So ist das Leben. Wenn du gefragt bist, musst du liefern. Sie haben ihm das Team anvertraut und das hat ja ganz offensichtlich gut funktioniert. Mehr Geschichte in acht Monaten schreiben ist schwierig", adelte Klopp den zweiten Münchner Triple-Trainer.

"Kenne Mannschaften, die Bayern schlagen können"

Neben der spielerischen Klasse hatte der FC Bayern laut Klopp in den letzten Wochen noch einen weiteren Vorteil auf seiner Seite. "Ihr Terminchaos hat am besten zur Champions League gepasst", ist der Liverpool-Trainer überzeugt, dass Belastung und Pausen für den Rekordmeister im richtigen Verhältnis standen.

Aber auch ohne diesen Vorteil zähle der FC Bayern derzeit zu den "absoluten Top-Mannschaften", schwärmte Klopp: "Der Kader ist sensationell bestückt. Sie haben auf allen Positionen Weltklasse-Spieler. Aus England kenne ich ein paar Mannschaften, die auch Bayern an einem bestimmten Tag schlagen können. Aber selbst wenn die alle [beim Finalturnier] dabei gewesen und alle Mannschaften auf dem Höhepunkt gewesen wären, hätten es die Bayern immer noch gewinnen können - weil sie diese Qualität haben."