Schalke gegen Werder jetzt doch ohne Zuschauer

Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Die Veltins Arena muss leer bleiben

Das Topspiel des 2. Spieltags in der Fußball-Bundesliga wird nun doch ohne Zuschauer stattfinden müssen. Das bestätigte der FC Schalke 04 am Samstagmorgen in einer offiziellen Mitteilung.

Die Partie in der heimischen Veltins-Arena gegen den SV Werder Bremen werde ohne die eigenen Fans ausgetragen, vermeldete der Krisen-Klub. Grund dafür sind die gestiegenen Corona-Fallzahlen in Gelsenkirchen.

Nach Vereinsangaben liegt der Wert der Neuinfektionen mit COVID-19 in den letzten sieben Tagen in der Stadt bei über 35 Fällen. Dies bedeute einen Anstieg über die vorgegebene Grenze.

Die örtlichen Behörden hätten dem FC Schalke somit bereits mitgeteilt, dass das Bundesliga-Duell gegen den SV Werder ohne Zuschauer stattfinden muss. Ursprünglich hatte der Klub mit einer Rückkehr von bis zu 11.000 Zuschauern in die heimische Arena geplant.

Das Heimspiel gegen @werderbremen muss aufgrund der aktuellen Corona-Fallzahlen in Gelsenkirchen leider ohne Zuschauer stattfinden ☹️



Der #S04 wird allen Fans, die ein Ticket zugeteilt bekommen haben, ihr Geld schnellstmöglich zurückerstatten.



Alle weiteren Infos ⬇️ #S04SVW — FC Schalke 04 (@s04) 26. September 2020

Die Königsblauen hatten eine Rückkehr der Zuschauer in die stimmungsvolle Arena zuvor wochenlang herbeigesehnt. Nicht nur aus atmosphärischen Gründen, sondern auch aus finanziellen Gründen.

Bremen will Fehlstart noch abwenden

Nun muss die Mannschaft von Cheftrainer David Wagner ohne die Unterstützung der eigenen Anhängerschaft versuchen, endlich die Trendwende im deutschen Fußball-Oberhaus hinzubekommen.

Seit nun mehr 17 Meisterschaftsspielen wartet S04 auf einen Sieg, dieser datiert aus dem Januar diesen Jahres, als (noch vor Zuschauern) Borussia Mönchengladbach mit 2:0 bezwungen wurde.

Die Partie auf Schalke wurde im Vorfeld als erster Krisengipfel der Saison deklariert. Auch Werder Bremen hat sich nach der Last-Minute-Rettung in der Relegation der letzten Saison direkt wieder mit einem Fehlstart eingeführt. Das Heimspiel gegen Hertha BSC vor einer Woche ging mit 1:4 verloren.

Am zweiten Spieltag soll mit einem Auswärtssieg gegen die formschwachen Schalker der totale Fehlstart aus Bremer Sicht unbedingt vermieden werden. Anstoß ist am Samstagabend um 18:30 Uhr.