Schalke zu groß für Baum? Ex-Ausbilder äußert sich

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

Manuel Baum hat mit der Arbeit beim FC Schalke 04 begonnen

Sein früherer Weggefährte Frank Wormuth traut Manuel Baum den Trainer-Job beim FC Schalke 04 zu, sieht allerdings auch Probleme auf den Nachfolger von David Wagner zukommen.

"Seine Trainingseinheiten sind durchdacht, sie haben einen logischen Aufbau. Wenn man da einmal im Training gefehlt hat, ist es so, als ob man wie in der Schule nachsitzen müsste, um den Stoff wieder aufzuholen", sagte Wormuth, der ehemalige Trainerausbildungsleiter im Deutschen Fußball-Bund (DFB), im "Spox"-Interview über Baim. Der vormalige U18-Nationaltrainer verfolge einen "sehr pädagogischen Ansatz".

Wormuth bezeichnete es als cleveren Schachzug, dass in Ex-Profi Naldo ein prominenter und im Klub sehr beliebter Co-Trainer berufen wurde.

"Obwohl Manuel in der Bundesliga Cheftrainer von Augsburg war, kann es sein, dass der eine oder andere Profi ihn nicht ganz so ernst nimmt, wie es sein sollte", sagte Wormuth: "Wenn er aber einen von ihnen an seiner Seite hat, wissen die Spieler, dass dieser dem Trainer den Stallgeruch vermittelt."

Baum sei "ein sehr kommunikationsfreudiger und sachlich orientierter Mensch" und werde die Herausforderung Schalke "sehr gut hinbekommen", sagte Wormuth.