Wie wertvoll wird Choupo-Moting für den FC Bayern?

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Unterschrieb einen Einjahresvertrag beim FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting eilt beim FC Bayern München der Ruf des Sympathieträgers voraus. Der Neuzugang sorgte bereits bei seiner offiziellen Vorstellung für gute Laune. Fraglich ist der sportliche Mehrwert des Lewandowski-Backups.

Breites Grinsen beim Hauptdarsteller, große Freude auch bei Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Selbst der schüchtern wirkende Bouna Sarr, als zweiter Neuzugang bei der Pressekonferenz des FC Bayern am Montag allenfalls mit einer Nebenrolle bedacht, rang sich zu einem Lächeln durch.

Eric Maxim Choupo-Moting geriet gleich nach seinen ersten Tagen in München ins Schwärmen, plauderte frei von der Leber weg über die Hintergründe seines Wechsels und gab somit der Öffentlichkeit eine kleine Kostprobe dessen, worauf sich die Bayern in den nächsten Monaten freuen dürfen. Auf einen "lebensfrohen" Spieler mit "Top-Charakter", einen, der der "Kabine guttut", lobte Mitspieler Jérome Boateng im "kicker". Choupo-Moting sei "Klebstoff für die Kabine" titelte die "Süddeutsche Zeitung".

Gut gelaunt bei seiner Vorstellung: Eric Maxim Choupo-Moting

Es sei die Persönlichkeit, die den Quintuple-Sieger überzeugte, den 31-Jährigen nach dessen Vertragsende bei Paris Saint-Germain ablösefrei unter Vertrag zu nehmen, sagte auch Salihamidzic. "Was für ein guter Typ er ist, wissen wir alle". Der FC Bayern entscheide sich grundsätzlich für Spieler, "die einen guten Spirit haben" und mit "Rollenverständnis und Teamwork" glänzten. Bei Choupo-Moting passe das alles.

Ist Flick mit den Last-Minute-Transfers überhaupt zufrieden?

Zweifel an der überraschenden Zusammenarbeit des Bundesliga-Branchenprimus mit dem einstigen Hamburger, Mainzer und Schalker gibt es dennoch.

Hat Choupo-Moting wirklich die Qualität, um beim FC Bayern auch sportlich eine Rolle zu spielen? Oder fällt der Deal eher in die Kategorie Panik-Kauf, da andere Wunschspieler nicht zu haben waren? Und ist Trainer Hansi Flick überhaupt glücklich mit der kurzfristig eingefädelten Verpflichtung?

"Wir sind alle zufrieden", entgegnete Salihamidzic auf die direkte Nachfrage eines Journalisten, "aber das müssen sie den Trainer fragen". Man spreche sich bei Transfers eng mit Flick ab, die Zusammenarbeit sei "sehr, sehr gut".

Seine "direkte Rolle" in München habe Flick mit ihm zwar nicht besprochen, sagte Choupo-Moting. Es sei jedoch klar, dass er als Backup für Robert Lewandowski geholt worden sei. Angesichts des knüppelharten Programms der kommenden Wochen und Monate sei "jeder Spieler wichtig", auch Deutschlands und Europas Fußballer des Jahres könne nicht alle Spiele machen. Und wenn Lewandowski eine Pause braucht, will Choupo-Moting bereit sein.

Magere Torquote beim Bayern-Neuzugang? Stärken liegen woanders

Eine ähnliche Einstellung brachte der Stürmer 2018 bei seinem Wechsel von Stoke City zu PSG mit. Damals holte Trainer Thomas Tuchel den Rechtsfuß als Backup für Stars wie Edinson Cavani, Neymar oder Kylian Mbappé.

Unter dem Strich absolvierte der gebürtige Hamburger 51 Pflichtspiele für Paris, überwiegend Kurzeinsätze, in denen ihm überschaubare neun Treffer gelangen. Dennoch habe Tuchel ihn halten wollen, wie Choupo-Moting selbst ein wenig stolz am Montag verriet. In der Premier League kam der Stürmer übrigens auf fünf Treffer in 30 Spielen, in seinen drei Jahren auf Schalke netzte er in 106 Partien 22 Mal ein.

Choupo-Motings Qualitäten, das dürfte den Bayern neben seiner positiven Persönlichkeit nicht entgangen sein, liegen abseits der reinen Torquote, etwa in der Ballkontrolle und der Beweglichkeit. Trotz seiner Körpergröße von 1,90 Meter vermag es der 54-fache kamerunische Nationalspieler ins Dribbling zu gehen, ist im Eins-gegen-Eins überraschend stark. Zudem hat der schnelle Stürmer den Blick für den Nebenmann. Nicht umsonst eilt ihm auch auf dem Platz der Ruf als Teamplayer voraus.

Choupo-Moting habe Stärken, "die man in dieser Kombination ganz selten findet", es sei "wirklich verrückt, wie gut Choupo eigentlich ist", schwärmte Jan Kirchhoff, sein einstiger Mitstreiter aus Schalker und Mainzer Zeiten, in einer "Goal"-Kolumne.

Dennoch wird sich Choupo-Moting seinen Platz als Nummer zwei hinter Lewandowski beim FC Bayern erst noch erkämpfen müssen. Nachdem eine Ausleihe von Joshua Zirkzee am Deadline Day platzte und der Youngster daraufhin ankündigte, sich in München durchbeißen zu wollen, verfügt Flick nun über gleich zwei Alternativen im Sturm.

Vor diesem Hintergrund ist noch offen, ob Choupo-Moting bald als Hauptdarsteller auf dem Feld in Erscheinung treten wird, oder ob ihm nur die Nebenrolle als Gute-Laune-Faktor in der Kabine zuteil wird. So oder so dürfte der FC Bayern von dem Last-Minute-Deal profitieren.

Gerrit Kleiböhmer