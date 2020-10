Immobile: Haaland kann einer "der Besten" werden

Federico Proietti/DPPI/Icon Sportswire via www.ima

Ciro Immobile trifft auf seinen Ex-Klub BVB

Ciro Immobile empfängt am Dienstagabend (21:00 Uhr) mit Lazio Rom seinen Ex-Klub Borussia Dortmund in der Champions League. Vorab schätzte der Stürmer die Qualität des BVB ein.

"Es wird ein hartes Spiel sein, aber es ist gut, dass wir gegen so einen großen Klub zuerst antreten", erklärte Immobile gegenüber "Sky"-Reporter Gianluca di Marzio.

Der italienische Top-Stürmer hatte in der Saison 2014/15 das Trikot der Borussia getragen, nachdem er für 18,5 Millionen Euro verpflichtet wurde. Nach insgesamt nur 34 Pflichtspielen und zehn Toren zog er jedoch weiter in Richtung Sevilla. Über den FC Turin ging es 2016 zu Lazio Rom. Dort läuft es seither für Ciro Immobile: Der nahe Neapel geborene Angreifer erzielte für die Hauptstädter beeindruckende 126 Treffer in 181 Pflichtspielen.

Der Torschützenkönig der vergangenen Serie-A-Saison freut sich nun auf das Duell mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. "Es wird schön, meine alten Teamkollegen und die Mitarbeiter wiederzusehen." Sportdirektor Michael Zorc hatte den Italiener im Vorfeld der Partie in Rom bereits in höchsten Tönen gelobt und als "Schlüsselspieler" bezeichnet, den man unbedingt "in den Griff bekommen" müsse.

Immobile blickt vor der Partie unterdessen auf seinen Stürmerkollegen auf Seiten des BVB, Erling Haaland. "Ich folge ihm, die Borussia ist die richtige Mannschaft für ihn, um sich zu entwickeln und einer der Besten zu werden. Er wird ein harter Gegner sein."

Erschwerend kommt für den Vorjahresvierten der Serie A aber noch hinzu, dass der Saisonstart bislang völlig misslang. Lazio Rom hat nach vier Spielen erst vier Zähler auf dem Konto, am Samstag ging das Auswärtsspiel bei Sampdoria mit 0:3 deutlich verloren.

"Die Kritik nach dem Spiel gegen Sampdoria ist berechtigt, wir waren über das Resultat sehr traurig", so Immobile. Vor dem Duell gegen den BVB sei das Team dennoch "selbstbewusst".