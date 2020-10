Flick enthüllt Matchplan - Davies im "Tief"

UEFA - Handout

Hansi Flick vom FC Bayern stellte sich den Fragen der Presse

Am Mittwoch (21 Uhr) startet der FC Bayern München im heimischen Rund gegen Atlético Madrid in die Champions-League-Saison 2020/21. Vor dem ersten Schritt auf dem Weg zu Titel-Verteidigung hat sich Coach Hansi Flick den Fragen der Presse gestellt. Unter anderem sprach der Trainer über den zuletzt kriselnden Alphonso Davies und den Matchplan gegen Atlético.

"Alphonso Davies hatte zuletzt vielleicht ein Tief", so Flick über den jungen Kanadier, der noch nicht an seine überragende Spielzeit 2019/20 anknüpfen konnte.

Der 19-Jährige bleibe jedoch "ein sehr wichtiger Spieler", der den FC Bayern "mit seiner Schnelligkeit und Dynamik sehr gut" tue. "Für uns ist wichtig, dass er wieder in die Spur kommt. Heute im Training war das schon viel besser und hat mir sehr gut gefallen. Solche Schwankungen sind bei einem jungen Spieler nach einer so starken Saison aber auch ganz normal", so Flick weiter.

Zuletzt bekam Lucas Hernández von Flick häufig den Vorzug auf der linken Abwehrseite. Ein Umstand, den der Spanier vor dem Duell mit seinem Ex-Klub ebenfalls hervorhob. Das Vertrauen wolle er nun zurückzahlen.

Flick äußerte sich zudem über den Matchplan, mit dem der FC Bayern Atlético knacken will. "Sie haben eine der besten Defensiven in Europa und auch nach vorne haben sie enorm viel Qualität. Daher müssen wir eng und kompakt spielen und den Gegner unter Druck setzen", forderte Flick, der "ein Spiel auf Augenhöhe" erwartet.

Atlético Madrid sei zudem eine Mannschaft, "die das was der Trainer ausstrahlt auf den Platz bringt - enorm viel Leidenschaft. Ich freue mich auf das Spiel, auch auf den gegnerischen Trainer, der in den letzten neun Jahren einen hervorragenden Job gemacht hat", so Flick.

Personell kann der FC Bayern weitestgehend aus dem Vollen schöpfen. Lediglich die verletzten Leroy Sané und Tanguy Nianzou fallen aus. Bei Joshua Kimmich müsse man noch abwarten. Aufgrund der Geburt seines zweiten Kindes könnte der Nationalspieler durchaus noch ausfallen.

Bei den Madrilenen fehlt hingegen Angreifer Diego Costa. Ein Umstand, der den Klub laut Hernández "schwer" trifft. Anstelle von Costa (Oberschenkelverletzung) dürfte Jungstar Joao Felix neben Neuzugang Luis Suárez stürmen.

Auf die Saisonziele angesprochen, rief Flick erneut das höchste Ziel aus. "Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein, da gehört die Champions League genauso dazu wie die Meisterschaft und der Pokal", sagte er: "Aber wir wissen, dass es schwierig wird und konzentrieren uns auf den Weg dorthin." Lucas Hernandez ergänzte: "Wir wollen den Siegeszug fortsetzen - mit der gleichen Lust. Das ist die Mentalität dieses Klubs, immer weiter gewinnen zu wollen."

Die wichtigsten Aussagen der PK zum Nachlesen:

+++ Flick über Douglas Costa +++

Er hat eine besondere Qualität mit dem Ball, unter Druck bleibt er ruhig und seine Flanken und Schüsse tun uns sehr gut. Er hat in der vergangenen Saison bei Juve allerdings aufgrund von Verletzungen häufig gefehlt. Unser Ziel ist nun, ihn auf 100 Prozent zu bekommen. Das ist unser Ziel. Ich bin sehr zufrieden, ihn in unseren Reihen zu haben.

+++ Flick über die Qualität im Kader +++

Jede Mannschaft hat ihre Stärke, ihre besondere Qualität. Ich bin soweit recht zufrieden. Wir haben jetzt erst eine knappe Woche komplett trainieren können. In der Breite haben wir genau das, was wir wollten, mehr Optionen. Wichtig ist es, dass sich die Spieler möglichst nicht verletzen. Darauf müssen wir achten. Dann und wenn wir von Spiel zu Spiel schauen, bin ich überzeugt davon, dass wir die Qualität haben, erfolgreich sein zu können - vielleicht sogar so erfolgreich wie letztes Jahr."

+++ Flick über das Atlético beim letzten Vergleich +++

Die Vergangenheit interessiert mich nicht. Die aktuelle Mannschaft ist für uns immer entscheidend. Atlético spielt defensiv sehr kompakt und hat seine Qualitäten in der Offensive. Das beeinflusst unseren Matchplan und den wollen wir morgen auch umsetzen.

+++ Auf die Frage, ob Luis Suárez nach dem Debakel mit Barca in der letzten Saison besonders motiviert sein wird? +++

Champions League ist für jeden Spieler und alle Mannschaften etwas ganz besonderes. Im ersten Spiel der Champions League gegen Atlético zu spielen ist ein Highlight.

Diego Simeone hat es geschafft, die Mannschaft immer wieder weiterzuentwickeln. Sie haben eine der besten Defensiven in Europa. Auch nach vorne haben sie enorm viel Qualität. Daher müssen wir eng und kompakt spielen und den Gegner unter Druck setzen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, weil es eine Mannschaft ist, die das was der Trainer ausstrahlt auf den Platz bringt - enorm viel Leidenschaft. Ich freue mich auf das Spiel, auch auf den gegnerischen Trainer, der in den letzten neun Jahren einen hervorragenden Job gemacht hat."

+++ Flick über Lucas Hernández und Alphonso Davies +++

Lucas sieht sich eher als Innenverteidiger, macht seien Sache bei uns als Außenverteidiger allerdings sehr gut. Er bringt eine gewissen Qualität gegen den Ball in unser Spiel. Letzte Saison hat er nach seiner Verletzung noch eine Verletzung gehabt, hat in der Endphase aber gezeigt, welche Stärken er hat.

Alphonso Davies hatte zuletzt vielleicht ein Tief. Er ist für uns aber ein sehr wichtiger Spieler, der uns mit seiner Schnelligkeit und Dynamik sehr gut tut. Für uns ist wichtig, dass er wieder in die Spur kommt. Heute im Training war das schon viel besser und hat mir sehr gut gefallen. Solche Schwankungen sind bei einem jungen Spieler nach einer so starken Saison aber auch ganz normal. Wir müssen und werden ihm helfen.

+++ Flick über die vielen Gegentore vor der Länderspielpause +++

Wir hatten wenig Zeit, etwas einzustudieren. Gegen Bielefeld war es besser, auch wenn wir noch die eine oder andere Situation besser lösen können. Mit dem Ball war es sehr gut, gegen den Ball hatten wir einige hohe Ballgewinne. Deshalb war ich sehr zufrieden.

+++ Flick über die Personalsituation +++

Bis auf die aktuell verletzten Tanguy Nianzou und Leroy Sané sind alle im Training und können auch dabei sein. Dass Joshua Kimmich aufgrund der Geburt seines zweiten Kindes noch ausfallen könnte, kann man nicht ausschließen. Wir müssen abwarten und dementsprechend darauf reagieren.

+++ Flick über die Saison-Ziele +++

Interne Vorgaben gibt es nicht. Wir wollen natürlich so erfolgreich wie möglich sein. Dazu gehört die Champions League genauso wie die Bundesliga und der Pokal. Das Optimum, wie zuletzt, ist extrem schwierig. Gerade in der Champions League sind enorm viele gute Gegner Entscheidend ist für uns aber immer das nächste Spiel, da sage ich nichts Neues. Wir konzentrieren uns immer auf die kommende Aufgabe. Damit sind wir bislang gut gefahren.

+++ Weiter geht's mit Coach Hansi Flick +++

Nach Hernández stellt sich nun Trainer Hansi Flick den Fragen der Presse.

+++ Hernández über die Motivation, den Titel zu verteidigen +++

Für die deutsche Mentalität ist es typisch, dass man immer gewinnen, gewinnen und gewinnen will. Darauf kommt es an. Trotz des unlängst zurückliegenden Gewinns der Champions League 2020 ist die Motivation daher ungebrochen groß. Wir möchten den Siegeszug fortführen.

+++ Hernández über den Ausfall von Diego Costa bei Atlético +++

Auf der einen Seite bin ich natürlich jedes Mal glücklich, meine Ex-Kollegen wiederzusehen, aber was zählt, ist nun der FC Bayern. Das Fehlen von Diego Costa bei Atlético wiegt schwer, aber es gibt andere Spieler im Kader, die ihn ersetzen können. Atlético wird auf jeden Fall eine große Qualität auf den Platz bringen.

+++ Hernández über den schwierigen Start in München +++

Wie schon gesagt, war das Jahr aufgrund der Verletzungen schwierig. Hinzukommt die neue Sprache, die neue Kultur und, dass ich allein gekommen bin. Das hat mich auch eine Menge nachdenken lassen, aber ich will meinen Vertrag erfüllen und werde versuchen, mich bestmöglich einzubringen und will mich weiter beweisen.

+++ Hernández über die Favoriten in der Champions League +++

Wir gehören auf jeden Fall dazu. wir haben eine großartige Mannschaft, jeder gibt immer 100 Prozent und hier herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf. Wir wollen gemeinsam die hervorragenden Erfolge der letzten Saison bestätigen.

+++ Hernández über die Aussage von Simeone, sein Abschied habe Atlético sehr geschmerzt +++

Ich bin Diego Simeone sehr, sehr dankbar. Er ist ein großartiger Trainer, der beste der Welt. Er hat mich aus der Jugend geholt und mir das Vertrauen geschenkt. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Ich habe mich für den Wechsel entschieden, da ich etwas Neues kennenlernen wollte.

+++ Hernández über das Atlético-Team beim letzten Duell gegen die Bayern +++

Ein Spiel gegen Atlético ist immer schwer, man kann das Team von heute allerdings nicht mit dem von Damals vergleichen. Grundsätzlich sind sie allerdings immer noch sehr stark in der Defensive und offensiv sind einige gefährliche Spieler hinzugekommen. Das werden wir über die 90 Minuten unterbinden müssen.

+++ Über das Duell mit Alphonso Davies um den Stammplatz auf der linken Seite +++

Ich fühle mich als Innenverteidiger und Außenverteidiger wohl, wo ich zum Einsatz komme, ist mir egal. Davies und ich sind beide super Spieler. Am ende muss der Trainer entscheiden. Momentan vertraut er mir etwas mehr. Das Vertrauen will ich auch bestätigen.

+++ Hernández über seinen Wechsel von Atlético zum FC Bayern +++

Ich wollte unbedingt zum FC Bayern. Ich bin zu einem großen Verein gewechselt. Natürlich war der Start schwierig, aber nach dem guten Auftakt in diese Spielzeit, will ich mich beweisen. Ich habe eine enge Verbindung zu Atlético, bin aber zu einem großartigen Klub gewechselt und habe es nicht bereut.

+++ Hernández über seinen guten Start in die Saison +++

Die letzte Saison war aufgrund der ganzen Verletzungen und Operationen schwierig für mich. Diese Spielzeit hat hingegen gut begonnen. Ich möchte einfach zeigen, was ich drauf haben, will zeigen, was ich kann und mich vor meinen Mitspielern beweisen. Das ist die Einstellung, die ich immer habe.

+++ Los geht's +++

Hansi Flick und Lucas Hernández haben auf dem Presse-Podium an der Säbener Straße platz genommen. Die Pressekonferenz beginnt.

+++ Das erwartet Lothar Matthäus vom FC Bayern +++

DFB-Legende Lothar Matthäus geht von einem gelungenen Start des FC Bayern aus. Der Rekordnationalspieler tippt im Rahmen seiner "Sky"-Kolumne auf einen 2:1-Erfolg des Bundesligisten. Die Bayern seien im Duell mit "Simeones Fußball-Maschinerie" zwar "der Favorit", so Matthäus, "aber gegen Atlético ist kein Team klar im Vorteil". Die Münchner seien "gewarnt, auch weil sie sich in den letzten Jahren schwer getan haben gegen dieses Team", führt Matthäus aus.

+++ Atlético ist defensiv eine Macht +++

Dass Coach Diego Simeone Atlético aus einer extrem gut organisierten Defensive agieren lässt, überrascht niemanden mehr. Auch 2020/21 brillieren die Rojiblancos bislang vor allem mit einer Abwehr aus Beton. In vier Liga-Spielen kassierten die Mannen aus der spanischen Hauptstadt erst ein Gegentor.

+++ Zurückliegende Partien ein gutes Omen für den FC Bayern? +++

59 Tage nach dem 1:0-Erfolg über Paris Saint-Germain wartet zum Auftakt der neuen Spielzeit gleich wieder ein europäisches Schwergewicht auf den deutschen Rekordmeister. Zuletzt traf man in der Gruppenphase der Königsklassen-Saison 2016/17 sowie im Halbfinale 2015/16 aufeinander. Auffallend: Es fielen nie viele Tore, das Heimteam gewann immer knapp (dreimal 1:0, einmal 2:1) - ein gutes Omen für den FC Bayern?