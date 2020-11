Watzke lobt Favres Verwandlung

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Lucien Favre überrascht beim BVB derzeit mit lautstarken Ansagen

Seit dem Sommer 2018 ist Lucien Favre der Hauptverantwortliche an der Seitenlinie von Borussia Dortmund. In über 100 Pflichtspielen holte der BVB unter dem Schweizer Trainer im Schnitt starke 2,04 Punkte. Dennoch halten sich kritische Stimmen am Führungsstil Favres hartnäckig. Zuletzt präsentierte sich der Coach allerdings von einer neuen Seite - sehr zur Freude seiner Vorgesetzten.

Beim 3:0-Erfolg im Revierderby gegen den FC Schalke 04 und bei der knappen 2:3-Niederlage im Bundesliga-Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München überraschte der sonst eher reserviert wirkende Favre mit lautstarken Ansagen vom Spielfeldrand. Der 63-Jährige trieb seine Schützling mit eindeutigen Gesten an, blieb ständig in Bewegung und geizte auch nicht mit geschrienen Anweisungen.

"Ich glaube schon, dass Lucien gespürt hat, dass die Mannschaft in diesen Tagen ein bisschen mehr Ansprache braucht", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber "Sport Bild" in Bezug auf Favres Verwandlung.

Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt sogar eine Erklärung parat, warum Favre plötzlich so aufdreht. "Ich glaube, dass das grundsätzlich hilft, wenn von draußen Hinweise kommen, wenn gecoacht wird. So bleiben die Spieler auch wachsam. Aber: Wenn 80.000 Fans im Stadion sind, kommt Lucien mit seiner Stimme maximal bis zu Thomas Meunier [Rechtsverteidiger, d.Red.] an der Seitenlinie. Und dass das aktuell anders ist, nutzt er super aus", so der langjährige Kapitän der Schwarz-Gelben.

Klopp-Erbe wiegt beim BVB schwer

Dass die neue Art bei der Führungsriege Anklang findet, überrascht nicht. Immer wieder wurde in der Vergangenheit bemängelt, dass Favre zwar ein unumstrittener Taktikfuchs sei und jeden Spieler besser machen könne. Ihm fehle jedoch die Fähigkeit, das Feuer in seinen Schützlingen zu entfachen, das am Ende im Titelkampf entscheiden sein kann. Gerade beim BVB, der unter Menschenfänger Jürgen Klopp, riesige Erfolge feierte, ein Manko.

Ob leise oder lautstark, dürfte klar sein, dass Favre in seiner dritten Saison in Dortmund endlich auch einen Erfolg aus dem Hut zaubern muss. Sein Vertrag endet im Sommer 2021, zuletzt wurden mehrfach Gerüchte laut, der BVB schaue sich bereits nach potenziellen Nachfolgern um.