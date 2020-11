Schalke hat offenbar schon Reschke-Nachfolger gefunden

via www.imago-images.de

Reschke (li.) soll beim FC Schalke 04 durch Sascha Riether (re.) ersetzt werden

Nach einem turbulenten Dienstag beim FC Schalke 04, der mit der Entlassung von Michael Reschke endete, gab es am Mittwochmorgen die ersten Anzeichen, dass die Königsblauen bereits einen Nachfolger für den geschassten Technischen Direktor gefunden haben.

Laut "Bild" soll Sascha Riether, der bisherige Koordinator der Lizenzspielerabteilung, Sportdirektor bei S04 werden und damit Reschke nachfolgen, der sein Amt erst vor anderthalb Jahren angetreten hatte. Auch "Sky" berichtet, dass Riether den Aufgabenbereich des 63-Jährigen übernehmen soll.

Der 37-jährige Riether, selbst zwischen 2015 und 2017 - und mit einer Abschiedsminute in der Saison 2018/2019 - in immerhin 30 Spielen (zwei Vorlagen) für den FC Schalke 04 aktiv, hat nun eine Mammutaufgabe vor sich. Zusammen mit Schneider bildet er nun jenes Duo, das den Klub wieder in die Spur bringen soll.

Zuvor hatte Schneider Reschke von seinen Aufgaben entbunden. "Wir danken Michael Reschke für seine geleistete Arbeit in alles anderen als einfachen Zeiten. Letztlich hatten wir eine unterschiedliche Auffassung über die sportliche Zukunft des Vereins", erläuterte der Sportvorstand am Dienstag.

Reschke brachte sich beim FC Schalke 04 selbst ins Abseits

Neben der anhaltenden sportlichen Krise, für die der 63-jährige Reschke als Kaderplaner eine Mitverantwortung trug, soll die Trennung auch atmosphärische Gründe gehabt haben.

Reschke und Schneider arbeiteten laut "kicker" seit einigen Wochen nicht mehr vertrauensvoll zusammen, sondern begegneten sich nur noch "distanziert und abgekühlt".

Vor allem ein Vorfall zum Ende der Transferperiode soll das Verhältnis der beiden S04-Verantwortlichen nachhaltig beschädigt haben: Anfang Oktober soll Reschke auf eigene Faust und ohne Rücksprachen mit seinem Vorgesetzten Schneider Gespräche mit dem Ligakonkurrenten Hertha BSC über einen möglichen Verkauf von Kapitän Omar Mascarell geführt haben.

Selbst der Mittelfeldmann und Stammspieler soll von den Transfergesprächen nichts gewusst haben. Als Schneider davon erfuhr, sah er sich gezwungen, persönlich beim Spanier anzurufen und sich für das Vorgehen Reschkes zu entschuldigen. In der Folge blieb Mascarell auf Schalke.