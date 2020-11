"Bayern erteilt eine Lektion in Sachen Opportunismus"

Huter /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Lewandowski und Sané trafen jeweils für den FC Bayern in der Champions League

Der FC Bayern hat am Mittwochabend in der Champions League gegen RB Salzburg einen weiteren Sieg gefeiert. Die internationale Presse erkannte jedoch auch, wie schwer sich der Titelverteidiger tat.

FC Bayern - RB Salzburg (3:1)

Österreich

Die Presse: "Salzburg vergibt bei den Bayern zu viele Chancen. Der FC Bayern München war für Österreichs Fußballmeister Salzburg in der Champions League auch im zweiten Anlauf eine Nummer zu groß. Die "Bullen" mussten sich am Mittwoch in München dem kaltschnäuzigen Titelverteidiger 1:3 (0:1) geschlagen geben. Die Bayern fixierten den vorzeitigen Aufstieg ins Achtelfinale nach vier Gruppenspielen, auf Salzburg wartet die richtungsweisende Partie gegen Lok Moskau um den internationalen Verbleib."

Salzburger Nachrichten: "Mut blieb unbelohnt. Red Bull Salzburg unterliegt bei Bayern München mit 1:3. Österreichs Serienmeister bleibt in der Fußball-Champions-League glücklos. Gegen Bayern München war die Chance auf eine Überraschung wieder da, doch der Titelverteidiger spielte seine Cleverness aus. Das Ergebnis spiegelt allerdings nicht unbedingt die wahren Kräfteverhältnisse wider. Statistik gefällig: Am Ende hatte Salzburg 20 Torschüsse zu Buche stehen, die Bayern zehn.

Kronen Zeitung: "Salzburg in der CL: Musikplatte in Dauerschleife. Starke Leistung, doch wieder keine Punkte: Salzburg musste sich in der Königsklasse Titelverteidiger Bayern auswärts geschlagen geben. Die Marsch-Elf braucht ein kleines Wunder, um den Aufstieg noch zu schaffen. Salzburgs Auftritte in der Champions League erwecken den Eindruck, als würde eine Musikplatte in Dauerschleife abgespielt werden."

England

BBC: "Lewandowski hievt Bayern mit seinem 71. Champions-League-Tor in die Runde der letzten 16. Kingsley Comans Schuss verdoppelte die Führung, bevor Leroy Sané nur drei Minuten nach dem Platzverweis von Marco Roca per Kopf alles klar machte. Mergim Berisha fand den Weg an Manuel Neuer vorbei, um Ergebniskorrektur zu betreiben."

Daily Mail: "Die Tore von Lewandowski und Sané sichern dem Titelverteidiger den Einzug in die Runde der letzten 16. Mit einer Bank gespickt mit internationalen Stars wie Leroy Sané hat der FC Bayern die Rache der ambitionierten Salzburger für ihre Niederlage im Hinspiel zunichte gemacht. Erneut wären mindestens zwei Salzburger Tore zur Halbzeit drin gewesen. Aber Fußball und Fairness gehören nicht zwangsläufig zusammen, Bayern hat eine Lektion in Sachen Opportunismus erteilt."

Spanien

Marca: "Lewandowski zieht mit Raúl gleich und ist schon im Achtelfinale. Beinahe aus Gewohnheit - seit dem Aus gegen Liverpool am 13. März 2019, hat Bayern in der Champions League gewonnen. Es war der 15. Sieg in Folge. Die Bayern ziehen nach einer grauen, aber effektiven Vorstellung gegen RB Salzburg (3:1) als Gruppenerster ins Achtelfinale ein."

Mundo Deportivo: "Bayern reicht das gewisse Etwas gegen Salzburg. Die deutsche Mannschaft litt zu Beginn gegen die Österreicher, erreicht aber den 15. Sieg in Folge in der Champions League. Die Flick-Elf, mit einem großartigen Neuer, stehen als Erster in der Gruppe fest. Salzburg bleibt am Tabellenende mit nur einen Punkt."

Deutschland

kicker: "FC Bayern zieht als Gruppenerster vorzeitig ins Achtelfinale ein. Vier Spiele, vier Siege: Mit einer makellosen Bilanz zieht der FC Bayern vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League ein. Im Heimspiel gegen RB Salzburg am Mittwochabend stand nach schwierigem Start und trotz Gelb-Roter Karte für Roca ein 3:1-Sieg."

Spiegel: "Ausgedünnt ins Achtelfinale. Die Bayern stehen im Achtelfinale der Königsklasse – dabei hielt Gegner Salzburg lange mit. Doch auch ein Platzverweis bremste den Titelverteidiger nicht aus."

n-tv: "FC Bayern zieht zu zehnt eine Runde weiter - Kimmich Ersatz fliegt vom Platz. Der FC Bayern steuert weiterhin geradewegs seinem Ziel "Champions-League-Titel verteidigen" entgegen. Gegen Salzburg schwächt Debütant Marc Roca zwar seine Münchner, doch Leroy Sanés Kopf bringt die Entscheidung. Davor trifft der, der immer trifft."

Bild: "Abgestaubt! Abgefälscht! Achtelfinale! Bayern ganz locker gegen Salzburg."