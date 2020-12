Davies über seine Zukunft und Gespräche mit anderen Klubs

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Alphonso Davies will noch lange beim FC Bayern bleiben

Im April hat der FC Bayern den Vertrag von Alphonso Davies vorzeitig bis 2025 verlängert. Der kanadische Flügelflitzer sieht seine Zukunft aber wohl noch weit darüber hinaus in München.

"Ich möchte so lange wie möglich in Deutschland und bei Bayern bleiben", stellte Davies in einem Interview mit dem Portal "worldsoccer.com" klar.

Der 20-Jährige sei mit vielen Träumen nach Europa gekommen "und die Bayern haben mir bereits geholfen, viele von ihnen zu verwirklichen. Aber ich fange gerade erst an - es wird noch viele weitere geben", gab sich Davies optimistisch.

Mit den Münchnern wurde Davies bereits zweimal deutscher Meister, Champions-League-Sieger und holte zweimal den DFB-Pokal. Trotz der Erfolge will der Kanadier aber nicht abheben.

"Manchmal denke ich darüber nach und kann nicht glauben, dass das alles passiert ist. Aber die Realität ist, dass ich konzentriert bleiben muss. Wir wollen in dieser Saison um alle Titel kämpfen und ich möchte mich verbessern", hob er hervor: "Es ist keine Zeit, über den Erfolg der letzten Saison nachzudenken."

Davies kam im Januar 2019 von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern. Seitdem absolvierte er 57 Pflichtspiele für die Profis der Münchner, in denen er vier Tore erzielte und zehn Treffer vorbereitete. Aktuell fällt Davies allerdings wegen einer Sprunggelenkverletzung aus.

Davies schwärmt von Alaba

Der Nationalspieler verriet in dem Interview außerdem, dass er vor seinem Wechsel zum FC Bayern auch Gespräche mit "ein oder zwei anderen Klubs" führte. Um welche es sich dabei handelt, verriet der Angreifer allerdings nicht. Ohnehin war für Davies schnell klar: "Bayern war für mich aber die beste und richtige Wahl."

Bei der Eingewöhnung im Münchner Umfeld wurde Davies vor allem von David Alaba geholfen. "Er war mir eine große Hilfe. Er war einer der besten Linksverteidiger der Welt und jetzt ist er einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ich habe versucht, alles von ihm zu lernen, was ich kann. Es gibt so viel, was er zu lehren hat", schwärmte der Youngster.

Für die Zeit nach seiner Karriere hat Davies auch schon Pläne. Er träumt von einem Dasein als Schauspieler.