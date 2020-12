Offiziell! FC Bayern bindet Youngster

Andy Buenning/ Eibner-Pressefoto via www.imago-ima

Lukas Schneller (l.) hat beim FC Bayern verlängert

Der FC Bayern München hat Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag von Nachwuchskeeper Lukas Schneller verlängert. Der 19-Jährige steht nun bis zum Sommer 2022 beim deutschen Fußball-Rekordmeister unter Vertrag.

"Lukas ist ein sehr ehrgeiziger junger Torwart, der sich zuletzt sehr gut weiterentwickelt hat. Er hat in Rostock ein sehr ordentliches Debüt gefeiert und wir freuen uns, dass er hier bei seinem FC Bayern die nächsten Schritte machen wird", wird Campus-Leiter Jochen Sauer auf "fcbayern.com" zitiert.

Schneller ist seit 2012 für die Jugendabteilungen des FC Bayern aktiv, zuletzt gab er bei der 0:2-Pleite gegen Hansa Rostock sein Debüt in der 3. Liga für die Zweitvertretung der Münchner. Anfang Dezember stand er beim Champions-League-Auswärtsspiel bei Atlético Madrid zudem erstmals im Kader der Profis.

Schneller hofft auf besondere Tage beim FC Bayern München

"Die letzten Tage waren echt besonders für mich und sehr motivierend. Ich werde nun weiter täglich hart an mir arbeiten, damit noch viele solcher Erlebnisse dazukommen", kommentierte Schneller seine Entscheidung, an der Isar zu verlängern.

2019/20 war Schneller Stammkeeper der U19 in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. 2017/18 teilte er sich den Posten im Tor der U17 mit Jakob Mayer.

Auf lange Sicht könnte Schneller beim FC Bayern den Konkurrenzkampf mit Alexander Nübel um die Nummer eins aufnehmen. Manuel Neuer ist aktuell völlig unumstritten als Nummer eins gesetzt, der Vertrag des 34-Jährigen endet im Sommer 2023. Dann dürfte der 24-jährige Nübel seinen Platz einnehmen. Schneller könnte sich im Schatten der aktuellen Nummer zwei zu einem echten Herausforderer entwickeln.

Dass der Weg in die Startelf allerdings ein schwieriger ist, beweist nicht zuletzt Ron-Thorben Hoffmann. Der 21-Jährige stieg 2018 in den Profikader auf, verzeichnet seitdem aber noch keinen Einsatz in der ersten Mannschaft. 2021 endet sein Kontrakt.