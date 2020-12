Raiola verrät: Haaland war "wütend" nach Hertha-Gala

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Erling Haaland ist die Lebensversicherung des BVB

Mit 17 Toren in 14 Spielen war Erling Haaland in den letzten Wochen so etwas wie die Lebensversicherung des BVB. Glänzen konnte der Norweger in der Liga zuletzt vor allem gegen Hertha BSC, als er die Dortmunder mit einem Viererpack zum 5:2-Sieg schoss. Zufrieden war er nach seiner Gala trotzdem nicht, wie sein Agent Mino Raiola nun verriet.

"Er hat mich nach dem Spiel angerufen, nachdem er in der 85. Minute ausgewechselt wurde. Er hat vier Tore erzielt und wollte noch eins mehr. Er war wütend", schwärmte Raiola im Gespräch mit der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" von der Einstellung seines Klienten, der stets nach Höherem strebt.

"Selbst wenn er Dame spielt, will er der Beste sein", ergänzte der Agent, der zahlreiche Superstars der Szene betreut. Erling Haaland sei vergleichbar mit dem Gemälde "Der Schrei" von Edvard Munch, sagte Raiola: "Weil er bei den Verteidigern Angst auslöst."

Mit seinen Qualitäten hat der Stürmer schon längst das Interesse anderer Klubs geweckt. Einer davon ist Real Madrid, wie Raiola bestätigte. "Real Madrids Interesse? Das ist nichts Neues. Aber der Spieler ist im Moment sehr glücklich bei Borussia Dortmund."

Haaland wolle unbedingt die Champions League gewinnen, erklärte der Agent: "Und wenn er Dortmund verlässt, dann wird er das nicht des Geldes wegen tun, sondern wegen seiner Ambitionen."

Raiola: Haaland ist wie der junge Ibrahimovic

Dass Erling Haaland Anfang 2020 beim BVB und nicht bei Manchester United landete, schob Raiola unter anderem United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer in die Schuhe. Dieser habe den Youngster von Beginn an falsch eingeschätzt.

"Haaland ist wie Ibra [Zlatan Ibrahimovic, Anm.d.Red.], als er 20 war. Solskjaer ist ein guter Kerl, aber mit seiner Einschätzung, dass Haaland wie [Romelu] Lukaku ist, lag er daneben. Es wäre besser gewesen, Solskjaer hätte sich darauf konzentriert, Pogba wie einen Champion spielen zu lassen, anstatt über Haaland zu reden", kritisierte der Agent den Manchester-Coach.

Die Zeit von Paul Pogba in Manchester, erklärte Raiola anschließend, laufe übrigens schon bald ab. "Ich kann sagen, dass es für Paul Pogba bei Manchester United vorbei ist. Er muss das Team wechseln, er braucht eine neue Umgebung. [...] Die beste Lösung ist ein Wechsel in der kommenden Transferperiode", sagte er Agent, der verriet, dass die Tür für eine Rückkehr zu Juventus Turin offen steht.