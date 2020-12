Haaland dankt Favre für "großartiges Jahr"

LennartPreiss

BVB-Stürmer Erling Haaland bedankte sich bei Lucien Favre

Nach der 1:5-Pleite von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart musste Lucien Favre seinen Hut nehmen. Stürmer Erling Haaland bedankte sich nun beim entlassenen BVB-Trainer.

"Ich hatte ein großartiges Jahr mit Favre, ich möchte ihm danken", sagte der Norweger bei "Sky Sports". Unter den Fittichen des Schweizers erzielte Haaland in 32 Spielen 33 Tore und bereite sechs weitere Treffer vor.

Unabhängig vom Trainer fühle sich der 20-Jährige beim BVB sehr wohl. "Ich bin seit einem Jahr bei Borussia Dortmund. Mir geht es gut hier, ich bin glücklich hier", betonte Haaland und stellte mit Blick auf anhaltende Gerüchte über einen Wechsel zu Real Madrid, Juventus Turin und Co. klar: "Das wird behauptet, aber ich habe es nie gesagt."

Auch aufgrund seines Starberaters Mino Raiola wird er immer wieder mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Von seinem Agenten schwärmte der Youngster in höchsten Tönen: "Mino hat mir viel geholfen. Er ist der beste Berater der Welt. Ich will meine Karriere weiter an seiner Seite fortsetzen."

Haaland orientiert sich an Lewandowski

Lobende Worte fand Haaland auch für Robert Lewandowski vom FC Bayern. Er ist einer der besten Spieler der Welt", schwärmte der Nationalspieler und gab zu: "Ich beobachte ihn. Ich möchte gewinnen, was er gewonnen hat und ähnliche Ziele erreichen."

In der aktuellen Saison steht Lewandowski bei 13 Toren in 10 Spielen. Mit zehn Treffern in acht Partien ist der BVB-Stürmer dem Polen auf den Fersen.

Haaland will aber nicht nur die Jagd auf Lewandowski eröffnen, sondern auch auf die Münchner. "Bayern ist im Moment das beste Team der Welt", lobt der Goalgetter den großen Konkurrenten.

Um dem amtierenden Triple-Sieger endlich mal eine Trophäe abspenstig machen zu können, müsse der BVB versuchen, "ein höheres Level zu erreichen und sie zu schlagen". "Und das werden wir mit aller Macht versuchen", so Haaland weiter.