Glasner: Weghorst noch kein Lewandowski

Michael Taeger via www.imago-images.de

Wolfsburger Torgarant: Wout Weghorst

Trainer Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg sieht seinen besten Stürmer Wout Weghorst vor dem Spitzenspiel beim FC Bayern München noch nicht auf Augenhöhe mit Bayern-Torjäger Robert Lewandowski.

"Das sind zwei der treffsichersten Stürmer der vergangenen zweieinhalb Jahre", sagte der Österreicher vor der Partie am Mittwochabend. "Robert Lewandowski hat das in seiner Karriere aber schon über einen längeren Zeitraum gezeigt und auch sehr viele Titel gewonnen. Deswegen denke ich, dass Robert Lewandowski der Stürmer der letzten Jahre in der deutschen Bundesliga ist, wahrscheinlich auch in ganz Europa und in der Welt."

Weghorst sei "aber auch auf einem sehr guten Weg, seine Fußstapfen in Deutschland zu hinterlassen", betonte sein Trainer. An den ersten elf Spieltagen dieser Saison hat der Pole Lewandowski 13 und der Niederländer Weghorst neun Tore erzielt.