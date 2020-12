FC Bayern München verlängert mit Cheftrainer

Oryk HAIST via www.imago-images.de

Jens Scheuer bleibt Trainer des Frauen-Teams des FC Bayern

Jens Scheuer bleibt langfristig Cheftrainer der Fußballerinnen vom FC Bayern München. Scheuer verlängerte seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2023.

Der gebürtige Offenburger hatte die Mannschaft 2019 übernommen und zu einem Topteam geformt. In der aktuellen Saison haben die Münchnerinnen alle ihre bisherigen 14 Pflichtspiele gewonnen.

"Wir wollen hier gemeinsam etwas aufbauen, damit der FC Bayern auch im Frauenfußball dort ankommt, wo er mit den Männern schon lange steht: an der Spitze. Wir sind die ersten Schritte bereits gegangen, aber unser Ziel haben wir natürlich noch nicht erreicht", so Scheuer, der ergänzt: "Wir analysieren ständig, was passt und wo wir uns verbessern können. Wir wollen uns nie zufriedengeben, denn das wäre der erste Schritt zum Stillstand. Wir hinterfragen uns wirklich kritisch und geben täglich alles für den größtmöglichen Erfolg."

Der 42-Jährige sei dafür genau der richtige Trainer, glaubt Abteilungsleiterin Karin Danner: "Wir haben gemeinsam große Ziele: Wir wollen mit unserer Mannschaft im deutschen und internationalen Frauenfußball an die Spitze. Die vergangenen eineinhalb Jahre haben uns bestätigt, dass wir mit Jens Scheuer den richtigen Trainer für diesen ambitionierte Weg bei uns haben. Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit weiterführen und ich bin sicher, dass wir mit unserer Mannschaft und unserem Trainerteam in den kommenden Jahren noch viel Freude haben werden."