Kapitän vor Abschied? Neue Wechsel-Gerüchte um Mascarell

Omar Mascarell befindet sich derzeit im Aufbautraining

Der FC Schalke 04 beschäftigt sich offenbar ernsthaft mit einem Abgang seines Kapitäns Omar Mascarell. Der 27-Jährige könnte schon in Kürze zurück in seine spanische Heimat wechseln.

So zumindest heißt es in einem jüngsten "Sky"-Bericht. Der Mittelfeldspieler ist bisher unumstrittener Stammspieler beim Vorletzten und führte das Team in der laufenden Spielzeit unter allen Cheftrainer als Spielführer auf das Feld.

Ausgerechnet beim letzten 4:0-Befreiungsschlag gegen die TSG 1899 Hoffenheim stand Mascarell am vergangenen Wochenende aber nicht im Kader, bestritt ansonsten 14 Pflichtspiele in der laufenden Saison von Beginn an.

Laut dem Medienbericht soll der spanische Erstligist FC Valencia ernsthaftes Interesse an Mascarell haben, der zuletzt vor über vier Jahren in seinem Heimatland auflief, damals bei Sporting Gijón unter Vertrag stand.

Der defensive Mittelfeldmann schien zuletzt nicht mehr unantastbar auf Schalke zu sein. Weder, was seine Rolle als Kapitän noch was seinen Stammplatz auf der Sechserposition anbelangt. Beides wird ihm von Rückkehrer Sead Kolasinac streitig gemacht.

Mit der Spielführer-Binde lief der Leihspieler des FC Arsenal gleich in seinem ersten Saisonspiel für die Knappen auf. Zuletzt ließ Cheftrainer Christian Groß durchblicken, dass er es sich noch offen hält, seinen Führungsspieler Kolasinac künftig auch im zentral-defensiven Mittelfeld statt auf der Linksverteidiger-Position aufzustellen.

Mascarell selbst strebe zudem wohl unbedingt eine Rückkehr in die spanische LaLiga an, in der er bisher 28 Partien für Real Madrid und Sporting Gijon bestritt.

Einen direkten Kontakt zwischen beiden Teams habe es zwar noch nicht gegeben. Dennoch scheint ein Transfer nach Valencia alles andere als ausgeschlossen. Der Tabellen-13. der LaLiga müsste wohl zwischen sieben und zehn Millionen Euo für Mascarell bezahlen, der vertraglich noch bis 2022 an die Gelsenkirchener gebunden ist.