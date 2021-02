BVB zu jung? Kehl reagiert auf Kritik

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Sebastian Kehl reagiert auf Kritik am BVB

Borussia Dortmund erlebt bislang eine turbulente Saison. Dabei muss der BVB aufgrund schwankender Leistungen um die Teilnahme an der Champions League bangen. Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl hat sich nun gegen die Kritik am Kader gewehrt.

"Wir sind total happy mit der Mannschaft, haben eine gute Mischung", sagte der 40-Jährige vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg gegenüber "Sky".

Bezüglich der nicht abreißenden Mentalitätsdebatte erklärte Kehl: "Wir haben einige junge Spieler, da ist es normal, dass gewisse Schwankungen hinzukommen."

Die BVB-Verantwortlichen würden sich aber durchaus Gedanken über die Inkonstanz machen. "Wenn man es über die ganze Saison betrachtet, haben wir in der Liga sicherlich zu wenig Punkte und hängen auf Platz sechs den Erwartungen in der Liga hinterher", verriet Kehl.

Umso mehr kommt es für die Schwarz-Gelben auf die kommenden Monate an. Der Revierklub wolle "eine Serie starten".

"Wir brauchen jetzt Siege, um die Ziele zu erreichen, die wir uns in der Liga noch gesetzt haben", forderte Kehl von der Dortmunder Mannschaft. Das Team habe "genug Qualität".

Sebastian Kehl bald BVB-Sportdirektor?

Kehl arbeitet seit 2018 als Leiter der Lizenzspieler-Abteilung. Der Ex-Profi gilt zudem als möglicher Nachfolgekandidat für Sportdirektor Michael Zorc, der seinen Posten 2022 niederlegt.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bestätigte die Überlegung in einem Interview mit der "WAZ". "Wir haben immer gesagt, dass wir die Entscheidung im ersten Halbjahr 2021 treffen werden", so der 61-Jährige: "Wir haben obendrein immer gesagt, dass Sebastian Kehl in der Pole Position ist. Und wir haben das auch nie widerrufen."

Watzke bezeichnete Kehl zudem als "integren Mann". "Wir machen wie immer am Ende der Saison eine sportliche Bestandsaufnahme, und dann werden wir auch dieses Thema gemeinsam besprechen. Ich habe diesen Klub nie so geführt, dass ich derlei Entscheidungen alleine treffe", sagte Watzke.

Bis dahin möchten sich die BVB-Funktionäre auf die sportliche Entwicklung des Vereins konzentrieren.