Ronaldo "zerbröselt" Roma-Abwehr, Ibra und Rebic furios

Cristiano Ronaldo hat Juve den Weg für drei weitere Punkte geebnet

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat mit seinem 16. Saisontreffer in der Serie A den Weg für drei weitere Punkte für Italiens Rekordmeister Juventus Turin im Verfolgerduell gegen die AS Rom geebnet. Die Tabellenführung holte sich am Sonntagnachmittag jedoch der AC Mailand zurück.

Beim 2:0 (1:0) von Juventus gegen Hauptstadtklub AS Rom war der 36 Jahre alte Ronaldo in der 13. Minute zum Führungstor für die Alte Dame erfolgreich. Dem Römer Ibanez (70.) unterlief zudem ein Eigentor.

"Ronaldo wie ein Donner! CR7 ist wieder der alte Marsmensch, der die ganze Mannschaft auf seine Schulter nimmt und sie zum Erfolg führt. Ronaldo und die alten Drachen Juves sind wieder zurück und wollen in der Meisterschaft das Sagen haben", kommentierte die "Gazzetta dello Sport".

"Corriere dello Sport" urteilte: "Ronaldos Tor liefert einen kristallklaren Beweis seiner Kraft. Nach einer Durststrecke von zwei Spielen versenkt der Portugiese die kränkelnden Römer." "La Repubblica" ergänzte: "Ronaldo zerbröselt die schwache Abwehr der Römer, die gegen den einstigen Weltfußballer kaum Widerstand leisten."

Ibra und Rebic zerlegen Crotone

Keine Mühe hatte Tabellenführer AC Mailand beim 4:0 (1:0) gegen Schlusslicht FC Crotone. Jeweils zweifache Torschützen waren Altstar Zlatan Ibrahimovic (30. und 64.) sowie der Ex-Frankfurter Ante Rebic (69. und 70.).

Milan liegt mit 49 Punkten weiter vor dem Lokalrivalen Inter (47). Juve hat bei einem Spiel weniger 42 Punkte auf dem Konto.

Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens war maßgeblich an einem Treffer für Atalanta Bergamo beteiligt, wobei der Klub gegen den FC Turin einen 3:0-Vorsprung verspielte und sich am Ende mit einem 3:3 (3:2) zufriedengeben musste.

Gosens schoss in der 19. Minute aus spitzem Winkel auf das Tor, Torino-Torwart Salvatore Sirigu beförderte den Ball über die Linie; der Treffer wurde als Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:0 gewertet. Für Atalanta trafen außerdem Josip Ilicic (14.) und Luis Muriel (21.).