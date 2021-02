Beerbt Kobel BVB-Wunschkandidat Gulácsi in Leipzig?

Ulmer via www.imago-images.de

Bei RB im Gespräch: Gregor Kobel

Borussia Dortmund fahndet auf dem Torhütermarkt angeblich nach einer neuen Nummer eins. Péter Gulácsi soll sich als Wunschkandidat des BVB herauskristallisiert haben. Den Leistungsträger von RB Leipzig könnte ein aufstrebender Bundesliga-Keeper ersetzen.

Weil weder Roman Bürki noch dessen Vertreter Marwin Hitz in den letzten Wochen überzeugende Leistungen darboten, zeichnet sich bei Borussia Dortmund zur neuen Saison eine Wachablösung auf der Torhüterposition ab. Laut "Bild" haben die BVB-Macher Péter Gulácsi vom Ligakonkurrenten RB Leipzig als Wunschkandidat auserkoren.

Trotz gültigem Vertrag bis 2023 kann Gulácsi die Sachsen mittels Ausstiegsklausel in Höhe von 12,5 Millionen Euro verlassen – eine auch in Corona-Zeiten erschwingliche Summe. Angesichts des möglichen Abgangs glühen am Leipziger Cottaweg offenbar die Drähte.

Gregor Kobel könnte Gulácsi-Erbe antreten

Die "Sport Bild" bringt Gregor Kobel (23) vom VfB Stuttgart als möglichen Gulácsi-Erben ins Gespräch. Der hochtalentierte Schweizer gelte in der Beraterbranche als einer der Top-Kandidaten. Kobel überzeugt mit starken Auftritten und hat einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass der VfB mit Platz zehn gut dasteht.

Hinter die Causa Gulácsi darf nach momentanem Stand noch kein Haken gemacht werden. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, langfristig hier zu bleiben. Ich habe über England und Salzburg meinen Weg in Leipzig gefunden", sagte der Ungar erst kürzlich dem "kicker". Es müsse "schon sehr viel passieren", dass er den eingeschlagenen Weg auf seinen Wunsch hin verlassen würde.

Benjamin Henrichs vor festem Wechsel zu RB Leipzig

Derweil sollte RB mit Benjamin Henrichs schon bald den nächsten "Neuzugang" präsentieren. Nach "Sport Bild"-Informationen greift beim nächsten Einsatz des 23-Jährigen die mit der AS Monaco vereinbarte Kaufpflicht, die sich auf etwa 15 Millionen Euro beläuft.

Henrichs absolvierte wegen hartnäckigen Problemen an der Patellasehne erst elf Pflichtspiele im RB-Dress. Bei der 0:2-Niederlage im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool stand der Außenverteidiger erstmals seit Mitte November wieder im Kader.