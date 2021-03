Bongartz: Schalke-Abstieg wäre "eine Katastrophe"

imago sportfotodienst

Hannes Bongartz (li.) hat sich zur Lage beim FC Schalke 04 geäußert

Hannes Bongartz kennt den FC Schalke 04 wie seine Westentasche. Vier Jahre lang spielte er zwischen 1974 und 1978 für die Königsblauen. Die aktuelle Lage des abstiegsbedrohten Revierklubs macht auch dem Ex-S04-Profi Sorgen. Trotzdem gibt es für Bongartz noch eine kleine Hoffnung.

"Es wird für Schalke sehr schwierig werden, in diesem Jahr die Klasse zu halten. Man kann vielleicht noch ein bisschen hoffen. Wichtig ist aber, dass die Entscheidungsträger auf Schalke wissen, was auf den Verein zukommt", sagte der 69-Jährige bei "Sky".

Der Verein müsse einfach auf den Abstieg vorbereitet sein. Bongartz kennt die Lage der Königsblauen aus seiner Zeit als Coach bei Wattenscheid 09. "Wir mussten damals [...] immer wieder Leistungsträger verkaufen, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Um gute Spieler von anderen Klubs zu holen, mussten wir ihnen eine Perspektive bieten", erinnerte sich der gebürtige Bonner.

Ganz allgemein nimmt ihn der drohende Abstieg mit, genau wie viele Menschen im Pott. "Wenn ich in den vergangenen Tagen Berichte über Schalke gesehen habe, dann haben teilweise Väter und Mütter mit ihren Kindern am Stadion gestanden und geweint", sagte Bongartz und fügte an: "Der Abstieg wäre für viele Menschen in der Stadt Gelsenkirchen und in der Region eine Katastrophe."

Die Verantwortlichen müssten jetzt die Kräfte bündeln und gut vorbereitet sein. Dabei sollte sich Schalke am SC Freiburg orientieren und den Klub aus dem Breisgau als Vorbild nehmen. "Volker Finke und Achim Stocker haben den Verein auf einen guten Weg gebracht und man hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gesehen, mit welcher Kontinuität in Freiburg gearbeitet wurde", erklärte Bongartz und fügte vielsagend an: "Freiburg hatte seit 1991 so viele Trainer wie Schalke in dieser Saison."