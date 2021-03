Bericht: Coman schlägt Angebot des FC Bayern aus

Andrea Staccioli / Insidefoto via www.imago-images

Kingsley Coman spielt seit 2015 für den FC Bayern

Kingsley Coman ist beim FC Bayern München unter Hansi Flick nicht mehr wegzudenken. Der Franzose ist in der Hierarchie der Flügelstürmer noch vor Serge Gnabry und Leroy Sané in der laufenden Saison zur Nummer eins aufgestiegen und absolvierte in der laufenden Saison bereits 27 Pflichtspiele.

Entsprechend gestiegen ist das Interesse des Klubs, den Kontrakt mit dem 24-Jährigen vorzeitig zu verlängern. Coman ist aktuell noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden, läuft bereits seit 2015 für den Klub auf.

Wie der "kicker" vermeldet, geht es um ein verbessertes Arbeitspapier mit einer Laufzeit bis 2026 für Coman, der in der laufenden Bundesliga-Spielzeit bereits zehn Assists gegeben und am vergangenen Samstag den Strafstoß zum 2:2-Ausgleich der Bayern gegen den BVB (Endstand 4:2) herausgeholt hat.

Dem Magazin zufolge hat der Flügelflitzer der Münchner das bisherige Angebot des Klubs zur vorzeitigen Verlängerung allerdings ausgeschlagen. Laut "kicker" sind die Verhandlungen derzeit auf Eis gelegt. Eine Entscheidung über eine vorzeitige Vertragsverlängerung sei dementsprechend aufgeschoben.

ManUnited zeigte im letzten Sommer großes Interesse

Spätestens seit seinem Siegtor im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain im letzten August ist Coman im obersten Qualitätsregal des deutschen Rekordmeisters angekommen. Der 26-fache französische Nationalspieler kommt darüber hinaus in der laufenden Saison auf so viel Spielzeit wie nie zuvor bei den Bayern. Alleine in der Bundesliga hat er bereits 19 Mal auf dem Rasen gestanden.

Von weiteren schwereren Blessuren blieb Coman, der bereits mehrfach monatelang mit verschiedenen Verletzungen ausgefallen war, zuletzt verschont. Auch deshalb ist er für Hansi Flick immer wichtiger geworden und war zuletzt auf der linken offensiven Außenbahn quasi gesetzt.

Im Sommer 2020 galt unter anderem Manchester United an Coman interessiert. Gut möglich, dass die Red Devils im kommenden Sommer einen erneuten Vorstoß planen werden.